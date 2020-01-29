Nakliyecilerde Çevre Düzenlemesi

İşletmesi, mülkiyet sahibi Gebze Belediyesi’ne geçen Marmara Nakliyeciler Terminali içerisinde ve çevresindeki düzenleme çalışmaları devam ediyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, fen işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerin nakliyeciler terminali çevresinde başlattığı kaldırım ve bordür çalışmalarını yerinde denetledi. Terminal çevresinde hatalı parklanma ve trafik aksamalarını önlemek amacıyla başlatılan çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Başkan Büyükgöz, “Nakliyeciler Terminalinden yararlanan esnaflarımızın ve şoför kardeşlerimizin konforlu şekilde hizmet alabilmeleri için başlatılan düzenleme çalışmalarında önemli aşamalar kaydedildi. Düzenleme çalışmalarını ekiplerimiz plan çerçevesinde en kısa sürede tamamlayacaklar. Bu vesileyle tüm esnaflarımıza hayırlı işler ve bereketli kazançlar dilerim” ifadelerini kullandı.