NECATİ BAYA YILIN VAKIF İNSANI ÖDÜLÜ





Merkezi İstanbul da bulunan Azaklıoğlu Necati Bay Eğitim Kültür Ve Sosyal Yardim Vakfi

http://www.necatibayvakfi.com/

Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda vefa borcu ödedik .



Toplantı da 1970 yılın dan beri karşılıksız onbinlerce öğrenciye burs veren ve bu gün 90 yaşında olmasına rağmen aktif çalışan Azaklıoğlu Necati bay Vakfının kurucusu ve onursal başkanı Necati Bay a İlim kültür ve tarih araştırmaları merkezi vakfı

www.iktav.com