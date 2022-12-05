NECATİ BAYA YILIN VAKIF İNSANI ÖDÜLÜ
AZAKLIOĞLU NECATİ BAY VAKFI 2022 YILININ ÖRNEK VAKFI SEÇİLDİ
Merkezi İstanbul da bulunan Azaklıoğlu Necati Bay Eğitim Kültür Ve Sosyal Yardim Vakfi http://www.necatibayvakfi.com/ Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda vefa borcu ödedik .
Toplantı da 1970 yılın dan beri karşılıksız onbinlerce öğrenciye burs veren ve bu gün 90 yaşında olmasına rağmen aktif çalışan Azaklıoğlu Necati bay Vakfının kurucusu ve onursal başkanı Necati Bay a İlim kültür ve tarih araştırmaları merkezi vakfı www.iktav.com tarafından 2022 yılı nın vakıf İnsanı ve vefa ödülü plaketimizi İstanbul milletvekili Hasan Turan takdim etti.
Vakıf ruhu ve vakıflar belgeseli tadında tüm vakıf insanlarına vakıflar Medeniyeti tarihi belgesellerimiz ile selam olsun
https://youtube.com/playlist?list=PLVpLtuUKuBQDwThSBuU6eby9cXMz8clwU.
Azaklıoğlu Necati BAY Kimdir
Vakfımızın kurucusu Necati Bay, 1 Mart 1933 yılında Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı Demirci Köyünde dünyaya gelmiştir. Babası Bulancak’ın ileri gelenlerinden Hoca Ruşen Efendi, annesi İstanbul Fatih Medresesi Müderrislerinden Odabaşoğlu Ahmet Efendinin kızı âlime bir insan olan Emine Hanımdır.
Necati BAY, ilk tahsilini anne ve babasının himayesinde almıştır. Kuzköy’de iki sene hafızlık eğitimi aldı. Daha sonra 1950 yılında medrese tahsilini tamamlamak için İstanbul Eyüp Camisi baş imamı Hacı Said efendinin talebesi olarak devam etti. Bir süre eğitim aldıktan sonra trafik kazası geçirerek 36 gün Balat Musevi hastanesinde tedavi oldu. Sonra tahsilini yarıda bırakarak memleketine ailesinin yanına döndü.
1953 yılında ilk eşi Saadet Hanımla evlendi. Bu evlilikten iki oğlu ve iki kızı dünyaya gelmiştir. 1955 – 1957 yılları arasında vatani görevini tamamladıktan sonra memleketine dönerek ticaret hayatına atıldı. 1976 yılının sonlarında memleketinde devam ettiği ticaret hayatını İstanbul’a taşınarak, burada çeşitli ticari araçların alım satımını yaparak, başarılı bir ticaret hayatı sürdürdü. Aynı zamanda gelirinin bir kısmını ihtiyaç sahibi ve başarılı talebelere eğitim bursu olarak vermeyi ihmal etmedi.
İstanbul’da kurulan Giresun Kalkındırma Vakfının ilk kurucularından oldu. Çeşitli vakıfların ilim irfan meclislerinde bulundu. Hep özlemini çektiği; ileride bir vakıf kurarak, özellikle memleketinde başarılı olan ancak ekonomik sebeplerden dolayı okuma imkânı olmayanlara yardımcı olmaktır.
İleride kuracağı vakfının ilk temellerini Bulancak ilçesinde bulunan arazisinin üzerine öğrenci yurt binası yaparak atmıştır. Daha sonra Azaklıoğlu Necati Bay Eğitim Kültür Sosyal Yardım Vakfı’nı kurmuştur. Böylece hayalini kurumsal kimliğe büründürerek sonsuza kadar bu vakfın devam etmesi için gereken maddi varlığını vakfa tahsis etmiştir. Bu vakıf kanalı ile değişik üniversitelerin çeşitli bölümlerinde öğrenim görmekte olan, yılda ortalama 220 öğrenciye eğitim bursu vermektedir.(Kaynak Azaklıoğlu Necatibey vakfı sitesi )