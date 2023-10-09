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Nikah sonrası soluğu kitap fuarında aldılar

Kocaeli'de yeni evlenen çift, nikah sonrası gelinlik ve damatlıkla Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

Nikah sonrası soluğu kitap fuarında aldılar

09 Ekim 2023 Pazartesi 15:25

Cumartesi günü kapılarını açan 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda 390 yayınevi, 450 yazar ve 750’yi aşkın etkinlikle vatandaşlar kağıttan dünyaları keşfe çıkıyor. Birbirinden değerli yazarları düzenlediği söyleşi programlarıyla okurlarıyla buluşturan Kocaeli Kitap Fuarı renkli görüntülere de sahne oluyor. Dünya evine giren Simge ve Ercan Deniz çifti de, gelinlik ve damatlıkla fuarı ziyaret etti.

Nikah sonrası fuara gelen çift, stantları tek tek gezerek kitap alışverişi yaptı. Damat Ercan Deniz, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanla kitap fuarını bekliyorduk. Düğün tarihimizle çakışınca biz de nikah sonrası ziyaret edelim dedik. Hem bizim için hem de Kocaeli Kitap Fuarı için güzel bir anı oldu" dedi.





İHA
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