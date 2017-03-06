O açık “şarole“ ve “limuzin“le kapatılıyor

- Türkiye'nin yıllık yaklaşık 200 bin tonluk et açığını kapatmak için Et ve Süt Kurumu tarafından Romanya'dan ithal edilen "şarole" ve "limuzin" cinsi 2 bin besilik sığır, Kocaeli'den üreticilere dağıtıldı





- TÜKETBİR Başkanı Tunç:

- "Devlet eliyle yapılmadan önce bu hayvanları kilogramı 5,5-6 avroya Türkiye'ye getiriyorduk. Bugün bu hayvanlar 3,70-4 avroya Türkiye'ye gelmekte. Yaklaşık 1,5-2 avro gibi üreticinin kazanımı oldu bu işte"

- "Allah'ın izniyle bu şekilde devam etsin Türkiye'de bir daha et fiyatını konuşmayacağız"

- Et ve Süt Kurumu tarafından Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) organizasyonuyla Romanya'dan yılın ilk ithal edilen besilik sığırları, Derince Limanı'na getirildi.





Romanya'nın Köstence Limanı'ndan cuma günü yola çıkan "şarole" ve "limuzin" cinsi 2 bin büyükbaş canlı hayvan bulunan Togo bayraklı Apus adlı gemi Derince Limanı'na yanaştı.





Et ve Süt Kurumu yetkilileri tarafından gerekli kontrolleri yapılan canlı hayvanlar, limana gelen tır ve kamyonlara yüklenerek Ankara, Amasya, Balıkesir, Çanakkale, Çorum, Elazığ ve Kahramanmaraş'a gönderildi.





TÜKETBİR Başkanı Bülent Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu tarafından Et ve Süt Kurumuna 2017 yılında Avrupa Birliği ve Güney Amerika'dan 500 bin baş canlı hayvan ithalatı için yetki verildiğini hatırlatarak, yılın ilk ithalatının da 2 bin başla Romanya'dan gerçekleştirildiğini söyledi.





Köstence Limanı'ndan cuma günü gemiye yüklenen "şarole" ve "limuzin" cinsi sığırların Türkiye'ye ulaştığını dile getiren Tunç, et fiyatlarıyla ilgili yaptıkları çalışmalardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'e teşekkür etti.





Tunç, devlet eliyle yapılmadan önce bu hayvanları kilogramı 5,5-6 avroya Türkiye'ye getirdiklerini belirterek, "Bugün bu hayvanlar 3,70-4 avroya Türkiye'ye gelmekte. Yaklaşık 1,5-2 avro gibi üreticinin kazanımı oldu bu işte. Bundan hem üretici hem de tüketici kazanacak. Allah'ın izniyle bu şekilde devam etsin Türkiye'de bir daha et fiyatını konuşmayacağız." diye konuştu.





- "Türkiye'ye en kaliteli hayvanlar geliyor"





Bugün bilinçli şekilde "Ölü hayvanlar Türkiye'ye getiriliyor" şeklinde haberler yaptırıldığını öne süren Tunç, "Bu haberleri yapan insanların amaçları farklı. 3-5 büyük firma rantlarının kesilmesinden dolayı bilinçli yaptırılan haberler... Bugün Türkiye'ye en sağlıklı, en kaliteli hayvanlar geliyor. Fiyat bakımından çok daha uygun. Bunun devam etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.





Tunç, ithal edilecek hayvanların, yerinde bizzat kontrol edilerek, belli bir süre kontrol altında tutulduktan sonra Türkiye'ye getirildiğini vurgulayarak, "Sağlık şartlarımızdan ülkeler yaka silkmiş vaziyette. Çok ince eleyip sık dokuyoruz. Hayvanlar tüm sağlık kontrollerinden tüm standartları sağladıktan sonra ülkemize getiriliyor. Bununla ilgili kimse tereddüt etmesin." dedi.





Türkiye'nin yıllık 200 bin tonluk et açığını ithalatla kapattıklarını dile getiren Tunç, tek amaçlarının sağlıklı, güvenilir hayvanlar yetiştirmek olduğunu kaydetti.





- "Besiciliğin daha iyi olacağına inanıyorum"





Et üreticilerinden Bekir Gümüş ise Amasya'dan geldiğini ve 30 yıldır bu işi yaptığını anlatarak, "Gemiye baktık, hayvanlar gayet güzel. Ben 2015 yılından beri ithal hayvan alıyordum. Daha önce 5-5,5 avroya aldığımız hayvana bugün 4,2 avroya Bakanlığımız ve birliğimiz sayesinde sahip oluyoruz. Sayın Bakan'ımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra Türkiye'deki besiciliğin daha iyi olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.





Gümüş, 140 hayvan aldığını ve 10 ay besleyeceğini belirterek, hayvanların ağırlığının 270 kilogram civarında olduğunu, karkas ağırlığının 10 ayda 750 kilograma ulaşacağını tahmin ettiklerini ve kesip 380-400 kilogram karkas ağırlığı alacaklarını aktardı.





Besici Cihat Keleş de Ankara'dan geldiğini ve 16 yıldır üreticilik yaptığını dile getirerek, "İlk kez ithal hayvan alıyorum. Hayvanlarımızı teslim almak için geldik. İthalata çok olumlu bakmıyoruz ama iç piyasada fiyatlar çok yüksek olduğu için bunun olması gerekiyor ve memnunuz. İlgili kurumlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.





AA





