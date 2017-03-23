O BEBEĞİN YARDIMINA KOCAELİ BİRLİKSPOR KOŞTU

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kocaeli Birlikspor, Sakaryalı Eymen bebeğe yardım eli uzattı. Mali krizle mücadele etmesine rağmen birçok destek kampanyasında gördüğümüz Birlikspor hafta sonu oynayacağı Kahramanmaraşspor maçının bilet gelirini Sakaryalı Çapkın Ailesi’nin 6.5 aylık SMA hastası bebekleri Eymen’e bağışlayacağını duyurdu.

ADAPAZARLİ ÇİFTİ ÇOCUĞU

Adapazarı Tepekum Mahallesi’nde oturan Metin Çapkın-Neziha Çapkın çiftinin 6,5 aylık bebekleri Eymen’in 10 binde 1 kişide görülen Gevşek Bebek Sendorumu denilen SMA (Spinal Musküler Atrofi) hastalığına yakalandığını öğrendi. 3 aydır Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören ve solunum cihazına bağlı olarak yaşayan Eymen bebek, Tıbbi İlaçlar ve Cihazlar Kurumu 4 kutu ilaç onayladı. Ancak Amerika’dan getirtilmesi gereken ilaçların bedelinin 560 bin Dolar olması Çapkın ailesini çaresiz bıraktı.

DUYARSIZ KALINMADI

Ailenin yardım çağrısına duyarsız kalmayan Sakarya Valiliği ilaç parasının toplanması için komisyon kararıyla hesap numarası açtı. İnternet sitelerinde durumu öğrenen Kocaeli Birlikspor Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz da aileye destek olmak için maç gelirlerini bağışlama kararı aldı. Yılmaz, “Bir aile için bulunması mümkün olmayan bu parayı toplamada bir miktar katkımız olursa ne mutlu bize. Keşke elimizden daha fazlası gelse, keşke doğrudan ilaçları alma gücümüz olsa” dedi.