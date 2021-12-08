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Öğrenciler sordu, Başkan cevapladı

Osmangazi Mahallesi’nde bulunan Ayfer Gazanfer İlkokulu 3-E sınıfı öğrencilerinin daveti üzerine sınıflarına konuk olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Öğrenciler sordu, Başkan cevapladı

08 Aralık 2021 Çarşamba 12:26

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Osmangazi Mahallesi’nde bulunan Ayfer Gazanfer İlkokulu 3-E sınıfına konuk oldu. Öğrencilerin daveti üzerine zabıta ekipleri ile birlikte sınıfa giden Başkan Muzaffer Bıyık’a mahalle muhtarı Kenan Demirbaş da eşlik etti. Minik öğrencilerin hem zabıtalık hem de belediyecilik hizmetleri ilgili sorularına yanıt veren Başkan Muzaffer Bıyık hem de mesleki tecrübelerini paylaşıp nasihatler vererek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

GELECEĞİN BELEDİYE BAŞKANI SİZLER OLACAKSINIZ

Öğrencilerin merak ettiği ve sorduğu bütün sorulara cevap veren Başkan Muzaffer Bıyık, geleceğimizin teminatı olan çocukların daha iyi şartlarda kendilerini geliştirmeleri için çalıştıklarını ifade ederek “Hem belediye başkanı hem de bir abiniz olarak her zaman sizlerin en büyük destekçisi olacağız. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizin en iyi şekilde yetişip ülkemizi daha ileri seviyelere çıkarmanız için biz de üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Sizin de daha çok çalışıp başarılı olmanızı istiyoruz. Geleceğin belediye başkanları, milletvekilleri, bilim adamları sizler olacaksınız. O yüzden daha fazla çalışmalısınız” dedi.

HER ZAMAN YANINIZDA OLACAĞIZ

Darıca Belediyesi olarak gençlerin her zaman yanında olacaklarını da belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Yaptığımız her projeyi gençleri düşünerek hayata geçiriyoruz. Hizmete açtığımız, kitap kafe, dijital kütüphane, İskoliye Sanat Akademisi ve Millet Kıraathanesi gibi daha birçok projemiz ile gençlerimiz geleceğe daha iyi şekilde hazırlanma imkanı buluyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi. Öğrencilerle soru cevabın ardından öğretmenler odasını da ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, okul idaresi ve öğretmenlerin de taleplerini dinledi. 



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