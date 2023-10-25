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Öğrencilerin 100. Yıl Koşusu Heyecanlı Anlara Sahne Oldu

Gölcük’te 100. yıl dolayısıyla ortaokul ve liseler arası düzenlenen Cumhuriyet koşusu, heyecanlı anlara sahne oldu.

Öğrencilerin 100. Yıl Koşusu Heyecanlı Anlara Sahne Oldu

25 Ekim 2023 Çarşamba 11:56

  Gölcük Belediyesi, Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla koşu müsabakası düzenlendi. İlçe genelinde düzenlenen "Ortaokul ve Liseler Arası Cumhuriyet Koşusu", Gölcük Belediyesi tesislerinde gerçekleşti. Çok sayıda öğrencinin mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Ödül törenine; Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük ilçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tayyar Mert, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Tören, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi. 

                                     

İHA
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