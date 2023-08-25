GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Okul kıyafeti alırken çocuğunuz sağlığından olmasın

Okulların açılmasına kısa bir süre kala, kıyafet alışverişi de hızlandı. Okul kıyafeti alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ise uzmanları anlattı. Okul kıyafeti alışverişinde hareketliliğin başladığını söyleyen, EKN Tekstil sahibi Ceyhun Eken, "Pamuklu ürünleri tercih ediyoruz, fakat pamuk polyester karışık olan ürünler biraz daha renkleri canlı durduğundan, iyi gibi anlaşılıyor. Bunlar esasen sağlıksız, biz kullanmıyoruz" dedi.

Okul kıyafeti alırken çocuğunuz sağlığından olmasın

25 Ağustos 2023 Cuma 14:49

  Yaklaşan 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesinde okul kıyafeti alışverişinde de hareketlilik başladı. Kalitesiz ürünler, yanlış seçilen kıyafetler ise çocukların sağlığına zarar veriyor. İzmit, Derince, Kartepe ve Başiskele ilçelerinde 110 okula stoklu kıyafet hizmeti veren EKN Tekstil'de hummalı çalışma sürüyor. Piyasasının altında satış yaptıklarını söyleyen firma sahibi Ceyhun Eken, polyester ürünlerin renginin daha canlı durulduğu için tercih edildiğini fakat pamuklu ürünlerin sağlıklı olduğunu söyledi. Ceyhun Eken, okul kıyafetinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. 
 
  "Polyester karışık olan ürünler biraz daha renkleri canlı durduğundan iyi gibi anlaşılıyor. Bunlar esasen sağlıksız biz kullanmıyoruz" 
  Şirket olarak 24 yıldır okul kıyafetleri satışı yaptıklarını ve son 18 yıldır üretimi de kendilerinin yaptığını belirten EKN Tekstil Sahibi Ceyhun Eken, “Pamuklu ürünleri tercih ediyoruz, fakat pamuk polyester karışık olan ürünler biraz daha renkleri canlı durduğundan iyi gibi anlaşılıyor. Bunlar esasen sağlıksız, biz kullanmıyoruz. Pamuklu ürünler yıkandıktan sonra renkleri yavaş yavaş açılıyor olabilir fakat sağlıklı ürünler. Polyester ürünler vücudun nefes almasını engeller, hastalıklara yol açabilir. Terlemeden dolayı koku olur” dedi. 
 
  “Herkes bütçesine göre pantolon tercih edebilir" 
  Ürünlerde polyester kullanmadıklarını, yüzde yüz pamuklu üretim yaptıklarının altını çizen Ceyhun Eken, “Daha öne fermuarlı hırkalarımız trikolarımız vardı. Hırka olduğunda biraz sıcak havada çocuklarımız çıkartıp, sırasının altında sınıfta askıda veya okul bahçesinde unutabiliyordu. Son yıllarda bu durum sweatshirta doğru gitti. Hırka kullanımı çok azaldı, tercih edilmiyor.  Piyasa genel olarak tüm sektörlerde, olduğu gibi bizim sektörlerde de yüzde 120 bir atış oldu ham madde ve işçilikte. Fakat bu yıl karımızı düşük tutup, geçen yıla oranla yüzde 50, yukarıya doğru güncelleme yaptık. Bu yıl ilk okul 1. Sınıfa başlayan bir öğrencimiz için kısa kol, tişörtler okullara ve modellere göre değişiklik gösterse de 100 - 180 TL bandında, orta okullarda 180 - 220 TL bandında, liselerde 200 - 240 TL ortalama fiyatlarımız. Pantolon fiyatlarımız da bu yıl 120 TL’den başlıyor 420 TL’ye kadar yükseliyor. Alternatif çok likralı, düşük yüksek ve orta bel, boru paça, silim birçok model var. Herkes bütçesine göre pantolon tercih edebilir. Üretici olduğumuz için kendi atölyemizde terzi ve tadilat hizmetini de ücretsiz olarak veriyoruz.  Bu yıl ortalama bir pantolon paçasını terziye yaptırdığında 50 TL ücret ödüyor. Biz bunu ücretsiz veriyoruz, müşteride bizi tercih etmiş oluyor” diye konuştu. 
 
  “Velilerimiz hem fiyata hem ürüne bakmalarını tavsiye ederim” 
  Kalitesiz ürünler en çok çocukların sağlığına zara verdiğini söyleyen Eken, “En sağlıklısı ve doğru olanı pamuklu ürünlerin kullanılmasıdır. Velilerimiz hem fiyata hem ürüne bakmalarını tavsiye ederim. Şuan yoğunluk başladı. Gün boyu yoğunluk hızla devam edecektir. Bundan sonra yukarı doğu pik yapar. İşlerimiz her geçen gün daha da hareketlenecektir. Öğrenci ve velilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kaymakam Yamlı’ya teşekkür ve veda ziyareti Kaymakam Yamlı’ya teşekkür ve veda ziyareti
Ağaçlar pişmaniye açtı, görenler şaştı kaldı Ağaçlar pişmaniye açtı, görenler şaştı kaldı
KARABÜK VE SAFRANBOLU'DA VAKIF MEDENİYETİ KARABÜK VE SAFRANBOLU'DA VAKIF MEDENİYETİ
BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN İLE BOLU GEREDE'DE DEVRİ ALEM BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN İLE BOLU GEREDE'DE...
ÇAYIROVA'DAN CANLI MAKALE VE HABERLERLE DEVRİ ALEM ÇAYIROVA'DAN CANLI MAKALE VE HABERLERLE DEVRİ...
Kartepe’nin beklediği müjde Başkan Kocaman’dan geldi Kartepe’nin beklediği müjde Başkan Kocaman’dan...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Kaymakam Yamlı’ya teşekkür ve veda ziyareti
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine atanan Kaymakam Ömer Hilmi Yamlı'yı...

Haberi Oku