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Okurumuzdan Gelenler!

Gebze Gazetesinin Whatsapp Hattına ulaşan bir okurumuz şunları paylaştı.

Okurumuzdan Gelenler!

01 Ocak 2017 Pazar 21:59

 ''Dünyaca ünlü ANİBAL'ın öldüğü yer olarak kabul edilen Gebze'nin ilçe merkezine ; Anibal'ı anlatan bir duvar rölyefi konulması , ilçe de (kalıcı)Anibal Resim Sergisi açılması ; bölgenin tanıtımında-turizminde , Anibal-Gebze ilişkisinin bir şekilde değerlendirilmesine katkı vermez mi acaba? Anibal'ın vefat ettiği bu yerin daha da anlamlı kılınmasının Gebze için faydalı olacağını düşünen okurumuz sesini bizim aracılığımızla duyurmak istedi. Sizler de çevrenizde gördüğünüz ve haber niteliği taşıdığını düşündüğünüz olayları bizimle paylaşın haberiniz sayfamızda yayınlansın. İrtibat no : 0530 945 59 41 


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