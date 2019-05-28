Olimpiyat Yıldızları İftarda Buluştu

Türkiye’nin başarılı cimnastik kulüplerinden Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Profesyonel Cimnastik Kulübü ülke genelinde muhteşem başarılarla girmiş olduğu 2019 yılını ramazan ayı dolayısıyla anlamlı bir organizasyonla taçlandırdı.

Kulübün Yahya Kaptan'da bulunan tesislerinde geleneksel olarak düzenlediği iftar programına Sakarya, Yahya Kaptan, Derince ve Gebze bölgesinde başarıyla faaliyet gösteren Olimpiyat yıldızları koordinatörleri ve antrenörleri eksiksiz katılarak hem güzel ve anlamlı bir akşam geçirdi hemde birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kulüp Başkanı ve İzmit Belediyespor başantrenörü Tolga Havuç tarafından düzenlenen iftar programına antrenörlerle birlikte kulübün sağlık alanında paydaş kurumu İzmit Özel Aile Konak Hastanesi adına; Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Berkan Aslan ve Müdür Yardımcısı Sibel Paçalı, eğitim alanında paydaş kurumu Kale Okulları adına; Ortaokul Müdürü Yüksel İnce, kulüp diyetisyeni Hilal Batmaz ve kulüp psikologu Hilal Şirin ve son yıllarda yapmış olduğu çalışmalarla Kocaeli futboluna önemli hizmetlerde bulunan Bekirderespor Kulübü Başkanı Sabri Yıldız ve eşi Sinem Yıldız katılım sağladı.