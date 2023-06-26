ÖLÜM GEÇİDİ YOL İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI MAKALEDE

YILLARDAN BERİ AÇILMAYAN ONBİNLERCE İNSANIN YAŞADIĞI GEBZE BARIŞ MAHALLESİ GİRİŞ YOLU www.ismailkahraman.net İLE CANLI MAKALEDE BİR KEZ DAHA GÜNDEME GETİRDİK
https://fb.watch/lnFSVcubZd/?mibextid=SDPelY
BÜYÜKŞEHİR BAŞKANINDAN AÇIKLAMA
Vatandaşların büyük tepkisine neden olan barış mahallesi giriş yolu ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yolun açılacağını dile getirerek belediyedeki ilgili birimin kendisine yazdığı bu mesajı sizlerle paylaşıyoruz.
“… Başkanım bahsettikleri yolu değil daha nizami bağlantı sağlayacak Hayri Macar caddesi bu sene yapım programımızda. Hayri Macar caddesi ile ilgili gebze belediyesi Tübitak ile protokol imzaladı. 15.00 m ilk imar yolu olduğu içinde yapımı biz üstleneceğiz ve alanda bahsettiği bağlantı sorununu kalıcı olarak çözeceğiz inşallah…..”
Sayın Büyükşehir başkanına gösterdiği ilgi ve verdiği bilgiden dolayı teşekkür ediyoruz
VATANDAŞLAR İMZA TOPLAYIP CUMHURBAŞKANINA ŞİKAYET MEKTUBU YAZACAK
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2609067815914476&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa
Her gün binlerce aracın gelip geçtiği Gebze'nin en önemli mahallesi olan Barış mahallesi girişindeki yolun Gebze ve Kocaeli Büyükşehir belediyesi tarafından açılmaması vatandaşın tepkisine neden oluyor.
TÜBİTAK tarafından yol açılması izni verilmesine rağmen her gün binlerce aracın geçtiği barış mahallesi tübitak yolunun neden açılmadığını soran vatandaşlar imza toplayıp cumhurbaşkanına şikayet mektubu yazacaklarını açıkladılar.
GEBZE GAZETESİNDE DAHA ÖNCE YAYINLANAN HABER VE MAKALELER
http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=45537
https://m.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/gebze-bar%C4%B1%C5%9F-mahallesi-muhtar%C4%B1-erol-y%C4%B1ld%C4%B1z-mahalle-giri%C5%9Fimde-%C3%B6l%C3%BCm-ge%C3%A7iti-diye-adl/1209443513174818/
https://m.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/gebze-bar%C4%B1%C5%9F-mahallesindeki-hayr%C4%B1-macar-caddesinin-hikayesi-gebze-gazetesi-canl%C4%B1-/1038969293230083/