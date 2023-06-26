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ÖLÜM GEÇİDİ YOL İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI MAKALEDE

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 26 Haziran 2023 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

ÖLÜM GEÇİDİ YOL İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI MAKALEDE

26 Haziran 2023 Pazartesi 11:25



YILLARDAN  BERİ  AÇILMAYAN  ONBİNLERCE  İNSANIN YAŞADIĞI GEBZE   BARIŞ MAHALLESİ  GİRİŞ YOLU  www.ismailkahraman.net İLE CANLI MAKALEDE BİR KEZ DAHA GÜNDEME GETİRDİK 

https://fb.watch/lnFSVcubZd/?mibextid=SDPelY

BÜYÜKŞEHİR BAŞKANINDAN AÇIKLAMA 

Vatandaşların  büyük tepkisine neden olan barış mahallesi giriş yolu ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın  yolun açılacağını  dile  getirerek  belediyedeki ilgili birimin  kendisine  yazdığı  bu mesajı sizlerle paylaşıyoruz.

“… Başkanım bahsettikleri yolu değil daha nizami bağlantı sağlayacak Hayri Macar caddesi bu sene yapım programımızda. Hayri Macar caddesi ile ilgili gebze belediyesi Tübitak ile protokol imzaladı. 15.00 m ilk imar yolu olduğu içinde yapımı biz üstleneceğiz ve alanda bahsettiği bağlantı sorununu kalıcı olarak çözeceğiz inşallah…..”
Sayın  Büyükşehir başkanına  gösterdiği ilgi ve verdiği bilgiden  dolayı teşekkür ediyoruz 

VATANDAŞLAR İMZA TOPLAYIP CUMHURBAŞKANINA ŞİKAYET  MEKTUBU YAZACAK 

       SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2609067815914476&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

Her gün binlerce aracın gelip geçtiği Gebze'nin en önemli mahallesi olan Barış mahallesi girişindeki yolun Gebze ve Kocaeli Büyükşehir belediyesi tarafından açılmaması vatandaşın tepkisine neden oluyor.
TÜBİTAK tarafından yol açılması izni verilmesine rağmen her gün binlerce aracın geçtiği  barış mahallesi  tübitak yolunun neden açılmadığını soran vatandaşlar imza toplayıp cumhurbaşkanına  şikayet  mektubu yazacaklarını  açıkladılar.

  GEBZE GAZETESİNDE DAHA ÖNCE YAYINLANAN HABER VE MAKALELER 
     
http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=45537

https://m.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/gebze-bar%C4%B1%C5%9F-mahallesi-muhtar%C4%B1-erol-y%C4%B1ld%C4%B1z-mahalle-giri%C5%9Fimde-%C3%B6l%C3%BCm-ge%C3%A7iti-diye-adl/1209443513174818/

https://m.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/gebze-bar%C4%B1%C5%9F-mahallesindeki-hayr%C4%B1-macar-caddesinin-hikayesi-gebze-gazetesi-canl%C4%B1-/1038969293230083/






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