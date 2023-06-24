Ölüm Gerçeği ve Bülent Atasayan'ın Ardından

Ölüm acı ama gerçektir.

Ölüm den kaçış yoktur.

Her canlı ölümü tadacaktır.

Ölmeden önce ölmek gerek.

Ölüm yokluk değil ebediyetin başlangıcıdır.

Acı bir ölüm haberi ile sarsıldım.

Dost canlısı vefalı bir arkadaşımı kaybettim.

Kocaeli siyasetinin duayen isimlerinden Bülent Atasayan'ın ölümü Gebzedeki gazetecilik hayatımı gözler önüne getirdi Gebzede 1982'den 2020 yılına tüm gazetecilik geçmişimi bana hatırlattı kendisi ile birçok anımız oldu hangi birini yazayım gerçekten çok üzgünüm Belediye Başkanı ve milletvekili olarak Kocaeli’ye damgasını vuran bir siyasetçi arkadaş ve dostu kaybettim son olarak korona öncesi yüz yüze konuşmuştuk korona günlerin de telefonla görüştük kendisi ile birçok anımız var.