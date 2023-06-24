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Ölüm Gerçeği ve Bülent Atasayan'ın Ardından

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 24 Haziran 2020 tarihli sosyal medya paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Ölüm Gerçeği ve Bülent Atasayan'ın Ardından

24 Haziran 2023 Cumartesi 11:29

Ölüm acı ama gerçektir.
Ölüm den kaçış yoktur.
Her canlı ölümü tadacaktır.
Ölmeden önce ölmek gerek.
Ölüm yokluk değil ebediyetin başlangıcıdır.
Acı bir ölüm haberi ile sarsıldım.
Dost canlısı vefalı bir arkadaşımı kaybettim.
Kocaeli siyasetinin duayen isimlerinden Bülent Atasayan'ın ölümü Gebzedeki gazetecilik hayatımı gözler önüne getirdi Gebzede 1982'den 2020 yılına tüm gazetecilik geçmişimi bana hatırlattı kendisi ile birçok anımız oldu hangi birini yazayım gerçekten çok üzgünüm Belediye Başkanı ve milletvekili olarak Kocaeli’ye damgasını vuran bir siyasetçi arkadaş ve dostu kaybettim son olarak korona öncesi yüz yüze konuşmuştuk korona günlerin de telefonla görüştük kendisi ile birçok anımız var.
Gebze gazetesinde yer alan vefat haberini sizlerle paylaşırken Bülent Atasayan'a Allah cc rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyorum . Bülent Abi hakkını helal et bende hakkımı helal ediyorum seni unutmayacağız.
Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com da yayınlanan Vedat Haberi
Bülent Atasayan'ın vefatı üzüntü ile karşılandı Gebze ve Kocaeli siyasi tarihinde çok önemli yere sahip duayen siyasetçi Bülent Atasayan son tv söyleşisini Gebze Gazetesi ve devri alem tv'ye yapmıştı.
Gebze belediye başkanlarından sonra Anavatan Partisinden üç dönem Kocaeli Milletvekili seçilen Bülent Atasayan'ın vefatı büyük üzüntü meydana getirdi.
Bu gün İzmir çeşme de vefat eden Bülent Atasayan son yerel seçim öncesi Gebze Gazetesi ve devri alem tv'nin canlı yayının da Gebze Gazetesi kurucusu ve devri alem belgesel tv program yapımcısı İsmail kahramanın sorularını cevaplandırdı.
Merhum Bülent Atasayan ile yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşıyoruz.
Atasayan'ın son tv programı
Atasayan Perşembe günü toprağa verilecek
Gebze eski belediye başkanlarından olan ve daha sonra rahmetli Turgut Özal’ın başbakanlığında Anavatan Partisi’ne transfer olup Kocaeli milletvekilliği yapan Bülent Atasayan yaşamını yitirdi. Atasayan 80 yaşındaydı. Bülent Atasayan’ın cenazesi Perşembe günü öğle namazı sonrası Gebze Mustafa Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Gazete Gebze olarak Atasayan’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınları ile tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
Gebze Gazetesin de belgeselcinin not defteri kölesin de İsmail kahraman tarafında Bülent Atasayan ile ilgili daha önce yazdığı makaleyi sizlerle paylaşıyoruz
İsmail kahramanın kaleminden
Bülent Atasayan'ın siyasi hayatı
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