ÖNAL’DAN GÖKKAYA’YA ZİYARET

Geçtiğimiz günlerde yapılan seçim ile Kartepe Belediyesi Bem-Bir-Sen Memur Sendika Temsilciliği görevine seçilen Tahsin Önal, Bem-Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Gökkaya’yı Sendika binasında ziyaret etti. Önal’a sendika üyelerinden Nihat Tunalı’da eşlik etti.





ÖNAL’A BAŞARILAR DİLEDİ

Kartepe Belediye Temsilcisi Önal ziyarette, 7. Dönem Toplu sözleşme kazanımları ile ilgili bilgi alışverişinde bulunulurken memur üyelerin istek ve önerilerini Sendika Şube Başkanı Gökkaya’ya iletti. Ziyarette Başkan Gökkaya, Sendika Temsilcisi Önal’a yeni görevinde başarılar dilerken, en kısa süre içerisinde belediyeye iadeyi ziyarette bulunacağını söyledi.