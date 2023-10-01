GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ÖNAL’DAN GÖKKAYA’YA ZİYARET

Kartepe Belediyesi Bem-Bir-sen Memur Sendika Temsilcisi Tahsin Önal, Bem-Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Gökkaya’yı makamında ziyaret etti.

ÖNAL'DAN GÖKKAYA'YA ZİYARET

01 Ekim 2023 Pazar 14:59

Geçtiğimiz günlerde yapılan seçim ile Kartepe Belediyesi Bem-Bir-Sen Memur Sendika Temsilciliği görevine seçilen Tahsin Önal, Bem-Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Gökkaya’yı Sendika binasında ziyaret etti. Önal’a sendika üyelerinden Nihat Tunalı’da eşlik etti.

 

ÖNAL’A BAŞARILAR DİLEDİ

Kartepe Belediye Temsilcisi Önal ziyarette, 7. Dönem Toplu sözleşme kazanımları ile ilgili bilgi alışverişinde bulunulurken memur üyelerin istek ve önerilerini Sendika Şube Başkanı Gökkaya’ya iletti. Ziyarette Başkan Gökkaya, Sendika Temsilcisi Önal’a yeni görevinde başarılar dilerken, en kısa süre içerisinde belediyeye iadeyi ziyarette bulunacağını söyledi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca’da sel olmaması için mazgallar temizleniyor Darıca’da sel olmaması için mazgallar temizleniyor
Polisler minik öğrencilere unutamayacakları anlar yaşattı Polisler minik öğrencilere unutamayacakları anlar...
Kocaeli'de cadde ve sokaklar sular altında kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı Kocaeli'de cadde ve sokaklar sular altında kaldı,...
Başkan Büyükgöz Gebze projelerini anlattı Başkan Büyükgöz Gebze projelerini anlattı
Çayırova, Alışveriş Festivaliyle şenlendi Çayırova, Alışveriş Festivaliyle şenlendi
GTÜ Akademik Yılı törenle başlayacak GTÜ Akademik Yılı törenle başlayacak
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Darıca’da sel olmaması için mazgallar temizleniyor
Darıca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şiddetli yağışlarda meydana gelebilecek tıkanma,...

Haberi Oku