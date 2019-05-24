Önce Anket, Sonra Hizmet!

Çayırova Belediyesi, halen tek yönlü trafiğe açık olan sokağın, gelen talepler üzerine çifti yönlü olup olmayacağına sokakta yapılan halk anketi sonuçlarına göre karar verecek.

Seçim çalışmalarında hizmetleri vatandaşlara danışarak ve istişare ederek yapacakların sözünü veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Fatih Caddesi ile Menderes Caddesini bir birine bağlayan ve 4-5 ay önce tek yönlü olarak trafiğe açılan 5122 sokağın yeniden çift yönlü olması isteğine, vatandaşlarla yapılan anket sonuçlana göre karar verecek.

İKİ SORULUK ANKET

Belediye ekipleri, Fatih Caddesi başındaki Yenimahalle taksi durağına stant açarak, 5122 sokaktaki esnaf ve vatandaşlara sokağın çift mi yoksa tek yön mü açık olması gerektiğini soruyor. Gün boyu vatandaşlarla anket yapan belediye ekipleri, Pazartesi günüde iki soruluk anket çalışmasına devam edecek. Çıkan sonuçlara göre halen tek yön olan 5122 sokakla ilgili karar verilecek.

VATANDAŞLARA DANIŞACAĞIZ

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, vatandaşlardan gelen talep üzerine böyle bir uygulamaya gittiklerini, seçim döneminde hizmetleri vatandaşlara danışarak ve istişare ederek yapacaklarının sözünü verdiklerini belirterek, bu ve buna benzer çalışmanın dönem boyunca devam edeceğini sözlerine ekledi.