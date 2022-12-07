Ordu Valisi Seddar Yavuz ile Ordu’da Tarih ve Kültür Yolculuğu

Birinci cihan harbinde Ordu ve Hacıemiroğulları beyliği panel ve çalıştayımızı gerçekleştirdikten sonra, Ordu Valisi sayın Seddar Yavuz Beyi makamında ziyaret edip, Çalıştay sonuç bildirgesini kendisine takdim ettikten sonra, Ordu tarihi üzerine söyleşi yapıp belgesel çekimi gerçekleştirdik. Panel ve Çalıştay kamuoyunda Büyük ilgi gördü. Anadolu Ajansı tarafından geçilen haberi sizlerle paylaşıyorum:

Ordu Tanıtım Kulübü Derneğince düzenlenen "Hacıemiroğulları Beyliği'nden 1. Dünya Savaşı'na Ordu" konulu panel, Altınordu Öğretmenevinde yapıldı. Vali Yavuz, panelin açılışında yaptığı konuşmada, tarihe ışık tutacak çalışmalara çok fazla ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Türkiye toprakları üzerinde çeşitli bölgelerle ilgili farklı değerlendirmeler yapıldığını aktaran Yavuz, "Örneğin, 'Anadolu'nun tapusu nerededir?' sorusunu doğru cevaplayabilecek gençler maalesef yetiştiremiyoruz. Tarihimizi bilmiyoruz. Tarihimizi sadece repliklerden ibaret ya da sloganlarla biliyoruz. Sloganlarla tarihçiliğin çok doğru bir noktaya bizi götürdüğünü söyleyemeyiz." ifadesini kullandı.

Yavuz, tarihin bilinmesinin önemine işaret ederek, "Bizim en az bildiğimiz dönemlerden biri de Selçuklu ve sonrası dönemdir. Bu dönemle ilgili çok daha fazla çalışma yapılması gerekir. Dolayısıyla Ahlat'ı bilmeden Malazgirt'i bilmek mümkün mü? Eğer Ahlat'ta bir medeniyet, bilim olmasaydı Malazgirt Zaferi kazanılabilir miydi?" diye konuştu.