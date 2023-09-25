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ORHON GÖKTÜRK KİTABELERİNİ İLK ARAŞTIRAN FİNLANDİYA VE DANİMARKALI BİLİM ADAMLARI

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 25 Eylül 2023 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

ORHON GÖKTÜRK KİTABELERİNİ İLK ARAŞTIRAN FİNLANDİYA VE DANİMARKALI BİLİM ADAMLARI

25 Eylül 2023 Pazartesi 13:10

 


BELGESEL TADINDA FİNLANDİYA'DAN MOĞOLİSTAN'A TÜRK TARİHİNİN TAPU SENEDİ ORHON KİTABELERİ

İskandinav ülkeleri son zamanlarda NATO'ya girip girmemesi konusundaki tartışmalarla gündeme geldi. Başta Finlandiya olmak üzere bölge Türk islam tarihi Osmanlı-Finlandiya ilişkileri ve özellikle Finlandiyalı bilim insanlarının Göktürk Orhon kitabeleri ile ilgili araştırmaları çok önemli.



GÖKTÜRK ORHON KİTABELERİ

Biz Orhon kitabeleri ile ilgili Finlandiya’ya gitmeye hazırlık yaparken TGRT belgesel TV'de 2010 yılında Moğolista'da Türk tarihinin manevi tapu senedi Orhon ırmağı vadisinde Göktürk kitabelerinin bulunduğu müzede çektiğimiz devri alem belgesel programımız yayınlanıyordu.

12 yıldan beri her gün sabah 07, gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi www.devrialem.tv Web kanalınızdan da izleyebilirsiniz.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1095756967718429&id=100004338481610

Biz devri alem belgesel programı olarak Orhon kitabelerinin izlerini kendilerini Ural Altay bölgesinden kabul ettikleri için bu bölgelere önem verip Orhon kitabelerini yıllar önce araştırıp okuyan Finlandiya'da belgesel çekerken sizleri Orhon kitabeleri ile ilgili yapılan bilimsel araştırma yazısını okumanızı istiyoruz.



GÖKTÜRK ORHON KİTABELERİ ÜZERİNE YAPILAN BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN ÖZETİ

TGRT belgesel TV'de 2010 yılında Moğolistan'da Türk tarihinin manevi tapu senedi Orhon ırmağı vadisinde Göktürk kitabelerinin bulunduğu müzede çektiğimiz devri alem belgesel programımız yayınlanıyor. 12 yıldan beri her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi www.devrialem.tv Web kanalından da izleyebilirsiniz.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1095756967718429&id=100004338481610

Orhun Yazıtları, Göktürk Yazıtları ya da Köktürk Yazıtları, Eski Türkçe (
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