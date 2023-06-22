Orman Bakanı Pakdemirli’ye Dilovası Mektubu

Son sağanak ve yağmurlarla birlikte sel felaketi Türkiye gündemine girdi. Bursa’da sel felaketinden insanlarımız öldü. Birçok bölgeyi etkileyen felaket için önlemler alınmalı.

Son sağanak ve yağmurlarla birlikte sel felaketi Türkiye gündemine girdi. Bursa’da sel felaketinden insanlarımız öldü. Birçok bölgeyi etkileyen felaket için önlemler alınmalı.

Son sağanak ve yağmurlarla birlikte sel felaketi Türkiye gündemine girdi. Bursa’da sel felaketinden insanlarımız öldü. Birçok bölgeyi etkileyen felaket için önlemler alınmalı.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 karayolundaki sel felaketi nedeniyle karayolu yaklaşık iki saat trafiğe kapatıldı. İki gün arayla iki su baskınının yaşanması beni tarihi geçmişe götürdü. Geçmişte Dilovası’nda birçok sel felaketi yaşanmış, insanlar ölmüş, çevre ve doğaya büyük zarar verilmişti.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 karayolundaki sel felaketi nedeniyle karayolu yaklaşık iki saat trafiğe kapatıldı. İki gün arayla iki su baskınının yaşanması beni tarihi geçmişe götürdü. Geçmişte Dilovası’nda birçok sel felaketi yaşanmış, insanlar ölmüş, çevre ve doğaya büyük zarar verilmişti.

Sel felaketi ile ilgili tarihinden ders ve ibret alınmalı. Dilovası deresi ile ilgili eski bakan Veysel Eroğlu’nu bile isyan etmişti. Bakan Eroğlu’nu bile isyan ettiren dil deresi yatağındaki işgallerle ilgili araştırma yapılıp, işgaller önlenmeli.

Dilovası’nda önceki gece yaşanan sel felaketi ile ilgili Gebze Gazetesi’nde yer alan haber ve daha önce çektiğimiz belgesel görüntüleri Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pekdemirli ve Kocaeli milletvekillerimizin bilgilerine sunuyorum.