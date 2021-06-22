Orman Genel Müdürlüğü’nden Her Babaya Fidan

Türkiye orman varlığının korunması ve doğa sevgisinin aşılanması için çeşitli projeler yürüten OGM, özel günlerde vatandaşları fidan bağışına yönlendirecek tanıtımlarına devam ediyor. OGM, her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü için orman mühendisi baba ile kızının hikayesini anlatan duygusal bir film hazırladı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin sosyal medya hesapları üstünden paylaştığı film kısa sürede büyük ilgi gördü.

Babalarının hatırası için yurdun dört bir yanında kök salacak fidanlar bağışlamak isteyenler için www.babaminfidani.com internet sitesini de hazırlayan OGM, ücretsiz fidan sahiplenenlere veya ücretli fidan bağışında bulunanlara dijital olarak hazırlanan isme özel bağış sertifikaları veriliyor.

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Babalar Gününü Fidan Dikerek Kutladık

Baba ve dede olarak Babalar Günü’nde fidan bağışlama mutluluğu yaşadık. Baba ve dede olarak benim de Babalar Günüm kutlanıp, adıma fidan dikildi. Kızım, oğullarım ve torunlarım sürpriz yaptılar.

Babalar günü için Orman Vakfı aracılığı ile baba memleketim Giresun’da adıma fidan dikip, Babalar Günümü kutladılar.

Babalar Günü dolayısı ile Gebze Mezarlığını ziyaret edip, rahmetli babamın mezarı başından ebediyete intikal eden tüm babaların ruhuna Fatiha okudum. Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak canlı yayın yaparak, ebediyete intikal eden babaları rahmet, minnet ve şükranla andım.

Gebze Mezarlığından canlı yayın

https://fb.watch/6fa_bFQVF8/

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Babam için fidan dikip mezarı başında Fatiha okudum

Babalar Günü’nü, merhum Babam Mustafa adına Orman Genel Müdürlüğü’nün kurduğu Ormancılığı Geliştirme Vakfı aracılığı ile baba memleketim Giresun’a diktirdiğim fidanla kutluyorum.

Mezarı Gebze’de olan rahmetli babam, memleket hasretini Giresun’da adına dikilen fidanlarla giderecek. Merhum babam Giresun’da fidanlarda yaşayacak…

Hayatta olan tüm babalara hayırlı, sağlıklı, mutlu ve huzurlu ömürler diliyorum.

Rahmetli babamın şahsında ebediyete intikal eden babalara Allah cc dan rahmet diliyor, makamların cennet olması için dua ediyorum.

Ebediyete intikal eden tüm babaların ruhu için El Fatiha…

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ANNE VE BABALARIMIZ

Yüce Allah Kur'an-ı Kerîm'de, insanın anne-babasına karşı görevlerini şöyle emreder:

"Yüce Rabb'ın şöyle emretti; Yalnız Allah'a ibadet edeceksiniz, ana-babalarınıza iyilik yapacaksınız. Şayet bunlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlarsa sakın onlara "öf " dahi deme, yüzlerine bağırma, onlara tatlı söz söyle. Onlara, merhamet belirtisi olarak tevazu kanadını aç da, 'Ya Rab, küçüklüğümde bana şefkat gösterdikleri gibi, sen de onlara merhamet et.' de." (İsrâ, 17/23-24)

Peygamber Efendimiz de "Kime iyilik yapayım?" diye üç defa soran bir sahabiye, üç defasında da "Annene!.." cevabını verdikten sonra dördüncü soruda, babasına iyilik yapması gerektiğini söylemiştir. (Buhârî, Edeb, 2; Müslim, Birr, 1).

Hz. Peygamber (s.a.s.) çocukların anne-babalarına karşı sorumluluklarının ne kadar büyük olduğunu da şöyle dile getirmektedir:

"Çocuk, hiçbir iyilikle babanın hakkını ödeyemez. Ancak onu köle olmuş bir vaziyette bulur da satın alarak hürriyetine kavuşturursa hakkını öder." (Buhârî, el-Edebü'l-Müfred, 6)

(Kaynak: Mehmet Sönmezoğlu’ndan alıntı)