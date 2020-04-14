Orman Teşkilatı Fidan Dikerek Geleceğe Nefes Veriyor

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesinde 11 kasım da yayınlanan makalem
11 Kasım saat 11’de tüm Türkiye genelinde düzenlenen fidan dikme kampanyası Gebze Bilişim Vadisi’nde, Gebze Orman İşletme Müdürlüğünün ev sahipliğinde Kocaeli protokolünün katılımı ile gerçekleşecek.
Fidan Dikme Töreni, geleceğe nefes olacak…
Gebze Orman İşletme Müdürlüğü, Gebze Orman İşletme Şefliği Muallimköy sınırları içerisinde bulunan BİLİŞİM VADİSİ yerleşkesinin batısında 48,7 hektarlık alan da fidan dikme etkinliği düzenliyor.
Konuyla ilgili Gebze Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Bilişim Vadisi’nde fidan dikilecek alanla ilgili şu bilgilere yer verildi.
Orman Genel Müdürlüğü Geleceğe Nefes Vermek için Bilişim Vadisine Fidan Dikiyor
“..İlgili saha, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Kapsamında, Karayolları Genel Müdürlüğüne Kazı Fazlası Malzeme alanı(Dolgu Alanı) olarak kiralanmış ve iş bitiminde ağaçlandırmaya hazır halde geri teslim alınan sahalardandır.
- Toplamda 48,7 hektarlık ağaçlandırılacak alanda, 50 km’lik Gradoni Teras ve 2,5 hektarlık kısımda 3’lü riperle alt toprak işlemesi yapılarak arazi hazırlığı tamamlanmış ve fidan dikimine hazır hale getirilmiştir.
- İlgili sahada; 5290 adet Fıstıkçamı, 6401 adet Selvi, 2499 adet Ardıç, 5758 adet Defne, 2499 adet Ihlamur, 2499 adet Çınar, 3998 adet Yabani zeytin ve 5164 adet Sedir fidanı olmak üzere toplamda 8 türde 34108 adet fidan dikilecektir.
- 11 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan GELECEĞE NEFES fidan dikim töreninde yaklaşık 3000 adet fidan dikimi gerçekleştirilecektir.” Denildi
Orman Teşkilatımızı Kutluyoruz
www.gazetegebze.com.tr olarak bu kampanyadan dolayı Gebze Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerini kutluyor, başarılar diliyoruz.
Geçtiğimiz yıllarda Gebze’de düzenlenen, Fidan Dikerek Geleceğe Nefes Ver törenini Devri Alem Belgesel Programı www.devrialem.tv olarak belgesel haline getirmiş,
www.iktav.com kültür hizmeti olarak birçok TV kanalında yayınlanmasını sağlamıştık. Konuyla ilgili yaptığımız sosyal medya paylaşımımızı sizlerle paylaşıyoruz.
Orman Genel Müdürü İle Belgesel Söyleşi
Fidan Dik Geleceğe Nefes Ver kampanyası kapsamında düzenlenen törenleri belgesel hale getirdik.
11. ayın, saat 11’11 geçe Gebze Pelitli bölgesinde Bir Nefes Bir Fidan kampanyasına katılıp Kocaelili gençler ve öğrencilerle fidan diktiğimiz bölgede, gazete olarak canlı yayın yapmıştık.
Aşağıdaki linkten canlı yayını izleyebilirsiniz;
Fidan dikme kampanyası ile ilgili Orman Genel Müdürü Sayın Bekir Karacabey ile yaptığımız belgesel söyleşiyi bugün düzenlenecek fidan dikme anısına sizlerle paylaşıyorum.
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Gazeteci ve belgeselci olarak her yıl fidan dikmeyi kendime görev kabul ediyorum, bu konuda daha önce yazdığım yazıyı sizlerle paylaşıyorum.
KORONA VEBASI VE FİDAN DİKME KAMPANYASI
Veba salgınını unutmamak için fidan dikelim. Korona vebası, bütün dünyayı esir aldı. İnsanlık görünmez düşman koronaya karşı bir yıldır ölüm kalım savaşı veriyor.
Türkiye’de üçüncü dalga salgın vakası yaşanıyor. Bu satırları yazdığım 14 Nisan 2021 tarihinde günlük vaka sayısı 60 bin, ölüm oranı 300’e yaklaşmıştı.
Mübarek Ramazan ayına, korona vebası salgını altında girdik. Veba salgınına karşı yeni önlemler alındı. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın, alınan önlemler ile ilgili açıklamasını Gebze Gazetesi
Koronaya Karşı Köy Hayatı
Koronaya karşı doğal hayat için insanlar köylere kaçıyor…
Veba salgınında bir kez daha doğal ve köy hayatının önemi anlaşıldı. Büyükşehirlerden köye dönüş başladı. İnsanlar evlerini tamir ediyor, bağ ve bahçelerine fidan dikiyor.
Fidan satışlarında patlama yaşanıyor…
Ben kendi adıma 2021 yılını fidan dikme yılı ilan ettim. 61 yaşına girmem dolayısı ile doğum yerim Giresun Espiye Soğukpınar beldesinde başta kiraz olmak üzere 61’den fazla meyve fidanının toprakla buluşturulmasına vesile oldum.
Gebze bölgesinde çok sayıda fidan diktim. Gebze Belediyesi tarafından sağlıkçılar için dikilen hatıra fidanlığında, başkanla birlikte fidan dikip canlı yayın yaptım.
Toprak Vatandır
‘Çölleşmeye karşı herkes fidan dikmeli’ diyerek, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Sayın Nurettin Taş ile İstiklal Marşı 100. yıl anısına belgesel söyleşi gerçekleştirdik. Söyleşiyi birlikte izleyelim.
ÇEM Genel Müdürü Nurettin Taş ile Gebze Gazetesi
İstiklal Marşı 100. Yıl Söyleşisi
2021 İstiklal Marşı'nın 100. yılı anısına Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Sn. Nurettin Taş ile Devr-i Alem Belgesel Programı olarak yaptığımız mini söyleşiyi kamuoyuyla paylaşıyoruz.
Devri Alem Youtube kanalımızdan videonun tamamını izleyebilirsiniz…
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Gebze Gazetesi’nde bir yıl önce 14 Nisan 2020’de yazdığım makaleyi sizlerle paylaşıyorum…
Aç Kalmamak İçin Ülkemiz Çöl Olmasın
Koranavirüs vebası; tarım, ziraat ve su kaynaklarının önemini gözler önüne serdi.
Açlık korkusu ile insanlar gıda ve su depoluyor. Ülkemiz rant uğruna çöl olmasın…
Toprak ve su kaynaklarımızı koruyalım. Köy evlerimizi tamir edelim, yıkılmasın. Bahçelerimize bakalım, dağ olmasın. Çevreye sahip çıkıp, torunlarımıza emanet edelim.
Dünya, koronavirüs ile mücadele ediyor. Dünya insanlığı, açlık ve kıtlık tehlikesi altında…
Devletimiz tarım, ziraat ve hayvancılığı destekliyor. Su kaynaklarının önemli olduğu ortaya çıktı. Aylardan beri, Giresun Espiye Kızılkaya Dağları’ndaki tarih, kültür ve çevre katliamı ile ilgili verdiğimiz mücadelenin ne kadar önemli ve haklı olduğu bir kez daha koronavirüs ile ortaya çıktı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı’na tarihi görev düşüyor…
Aylardan beri Giresun Espiye Kızılkaya Maden Dağları’nda yaşanan çevre, doğa ve tarih katliamı ile ilgili yazılar yazıyor ve belgeseller çekerek mücadele veriyoruz.
Son hazırladığımız haber ve belgeselin linkini sizlerle paylaşıyor, çevre ve doğa katliamının bir an önce durdurulmasını istiyoruz.
da yer alan makalemiz
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Ülkemiz Çöl Olmasın Belgeseli Çektik
Koranavirüsü felaketi ülkemizin ekilip dikilecek topraklarının korunması gerektiğini bir kez daha gösterdi.
Bugün tarihler 14 Nisan, saat 07:30 da TGRT Belgesel TV’de çölleşme ile ilgili çektiğimiz Devri Alem Belgesel Programımız yayınlandı.
İlim, Kültür, Tarih Araştırmaları Merkezi İKTAV Belgesel Yayıncılık
www.iktav.com olarak hazırladığımız, her gün sabah saat 7’de TGRT Belgesel TV’de yayınlanan Devri Alem Belgesel Programımızda, bugün Dünyamız ve Ülkemiz Çöl Olmasın belgeselimiz yayınlandı. Programın tekrarı, gece saat 3’te yeniden yayınlanacak.
Devri Alem Belgesel Programlarımızı internetten
www.devrialem.tv den izleyip, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.
Ülkemiz Çöl Olmasın belgeselimizi internetten izleyebilirsiniz…
(Gebze Gazetesi