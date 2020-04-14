Orman Teşkilatı Fidan Dikerek Geleceğe Nefes Veriyor

Devletimiz tarım, ziraat ve hayvancılığı destekliyor. Su kaynaklarının önemli olduğu ortaya çıktı. Aylardan beri, Giresun Espiye Kızılkaya Dağları’ndaki tarih, kültür ve çevre katliamı ile ilgili verdiğimiz mücadelenin ne kadar önemli ve haklı olduğu bir kez daha koronavirüs ile ortaya çıktı.