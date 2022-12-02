Ormanlarımız ve Kültürümüz de Dağların Önemi

Korona Vebasında Dağlar ve Ormanların Önemi
Atalarımız Ormansız dağ olmaz der. Orman ve dağlarla ilgili çok şey anlatılır ve söylenir. Dağların kültür ve medeniyet tarihimizde çok önemli yeri vardır.
Ural Altay Tanrı dağlarından Kafkaslar’a Anadolu’daki dağlarımız Balkanlar gönül coğrafyamızdır.
Küçük yaşımdan itibaren dağlar hep ilgilimi çekti dağların zirvesine çıkmak hep hayalim oldu.
Allah nasip etti. Hıra dağından Nur dağına. Altaylar dan Tanrı dağlarına.
Turisina dağına çıkamasamda Sina çölünden geçtim. Kuzey Afrika da Atlas dağlarının bir bölümüne kadar çıktık.
Kafkaslardan Balkan dağlarına kadar gönül coğrafyamızı gezip görüp gidip belgeseller çekerek tarihe not düştük.
Anadolu da benim ilk dağım Giresun Espiye Dikmem köyünde bugün çok büyük çevre katliamının yaşandığı Kızılkaya dağları nın son hali canımı yakıyor vicdanımızı kanatıyor
Yaylalalardaki Kurtini ve Akılbaba yayla dağların da çocukluk yıllarımın en güzel günleri geçti.
Köyündeki Kızılkaya dağları Gürgen dağları ve Avuttepesi ne bakarak hep hayaller kurup mutlu okurdum o günler çık gerilerde kaldı
Gençlik yıllarım da dağlar ovalar ve nehirler benim vefakar arkadaşım oldu. Merhum Prof dr Haluk Dursun ile 1999 yılın da Yuna nehrinin kaynağında birlikte su içip abdest aldım
Haluk hoca bana dağlar ovalar ve nehirlerin kültür tarihimizdeki yerini anlatıp Nil den Tuna ya Osmaneli coğrafyası kitabını hediye etti
Kocaeli Dağları
Geçen hafta Haluk Hocanın çocukluk yıllarını geçirdiği. Hereke kayalı dağlarında sonbahar belgeselini
Çektim. Hereke Kayalı. Dilovası ve Gebze dağları benim 42 yıllık geçmişimin de canlı şahidi
Gezi yazılarını okuyarak büyüdüğüm Merhum Prof Dr kültür bakan yardımcısı Haluk Dursun un Hereke Dilovası dağları ile ilgili Yazdığı son yazısının lingini sizlerle paylaşıyorum
Evet dağlar kültür ve medeniyet tarihimiz de çok önemli
Bayrak şairimiz Arif Nihat Asya’nın Dağlarla ilgili yazdığı şiirle sizleri baş başa bırakıyorum
Doruk beyaz, dere mavi;
Etekler, yeşil çuhadan..
Dağlar, koskoca dünyayı
İkiye böler ortadan...
Ki nesi kalır dünyanın
Dağları çeksen aradan?
Kartal, süzülür yuvadan;
Yuvası vardır kayadan.
Dağlarda kartopu diye
Birbirine ay atan
Kızlar... ki dudakları al...
Alları, değil boyadan.
Dağ uykulariyle mahmur
Yüzlerini, gün doğmadan,
Seyrederler, ya suyun ya
Ayın tuttuğu aynadan.
Yaratırken şu dünyayı
Yeri, göğüyle yaradan,
Dağı sahiden yaratmış,
Geri kalanı şakadan!
Kurtlarına helâl olsun
Ne alırlarsa ovadan
Bayrak ve vatan şairimiz Arif Nihat Asya nın Peygamber sevgisi ile ilgili yazdığı şiiri iktav belgesel yayıncılık www.iktav.com kültür hizmeti haline getirdik Arif Nihat Asya’yı rahmetle anıyor hazırladığımız klibi sizlerle paylaşıyoruz