Ormanlarımız ve Kültürümüz de Dağların Önemi

Korona Vebasında Dağlar ve Ormanların Önemi

Atalarımız Ormansız dağ olmaz der. Orman ve dağlarla ilgili çok şey anlatılır ve söylenir. Dağların kültür ve medeniyet tarihimizde çok önemli yeri vardır.

Ural Altay Tanrı dağlarından Kafkaslar’a Anadolu’daki dağlarımız Balkanlar gönül coğrafyamızdır.

Küçük yaşımdan itibaren dağlar hep ilgilimi çekti dağların zirvesine çıkmak hep hayalim oldu.

Allah nasip etti. Hıra dağından Nur dağına. Altaylar dan Tanrı dağlarına.

Turisina dağına çıkamasamda Sina çölünden geçtim. Kuzey Afrika da Atlas dağlarının bir bölümüne kadar çıktık.

Kafkaslardan Balkan dağlarına kadar gönül coğrafyamızı gezip görüp gidip belgeseller çekerek tarihe not düştük.

Anadolu da benim ilk dağım Giresun Espiye Dikmem köyünde bugün çok büyük çevre katliamının yaşandığı Kızılkaya dağları nın son hali canımı yakıyor vicdanımızı kanatıyor

Yaylalalardaki Kurtini ve Akılbaba yayla dağların da çocukluk yıllarımın en güzel günleri geçti.

Köyündeki Kızılkaya dağları Gürgen dağları ve Avuttepesi ne bakarak hep hayaller kurup mutlu okurdum o günler çık gerilerde kaldı

Gençlik yıllarım da dağlar ovalar ve nehirler benim vefakar arkadaşım oldu. Merhum Prof dr Haluk Dursun ile 1999 yılın da Yuna nehrinin kaynağında birlikte su içip abdest aldım