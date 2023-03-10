Ormanlarımızın Kıymetini Bilelim Ülkemiz Çöl Olmasın

Toplantılara katılmak üzere bulunduğum Ankaradan ayrılmadan ziyaretler de gerçekleştirdim. Milliparklar Genel müdürü Yusuf Kandazoğlu ve Orman Genel müdür yardımcısı Mustafa Özkaya ile Daire başkan yardımcısı İbrahim Ethem Gürsoya Hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek yeni bu görevlere atanan değerli arkadaşlarımı kutlayıp çiçek yetine kitap hediye ettim.

Osmanlı döneminde 1839 yılında kurulan orman teşkilatı 180 yaşında orman ve ormancılık benim çocukluk aşkım yeşil ve ormanları ilke ünlü Giresun’da dünyaya geldiğim için hep orman mühendisi olmak istedim.

Osmanlı’dan cumhuriyete devletimizin en köklü teşkilatlarından birisi olan Orman teşkilatı ile 2 yıl önce çok önemli ve kalıcı bir kültür hizmetine imza attık belgesel çekiminde bazı yerleri Orman genel müdürlüğünün helikopteri ile havadan belgesel çekme imkanımız oldu.

Orman bakanlığı çölleşme ve Erozyonla mücadele genel müdürlüğünün öncülüğünde Ülkemiz çöl olmasın belgeseli çekerek ulusal ve bölgesel tv kanallarına göndererek ülkemize Vefa borcumuzu azda olsa ödemeye çalıştım. Ormancılık teşkilatının 180. Yılının kutluyor ormanlarımız çöl olmasın belgeselini sizlerle paylaşıyorum.

Orman Teşkilatımız 180 Yaşında

Orman genel müdürlüğünün Web. sitesinde yer alan tarihi bilgiyi sizlerle paylaşıyorum

Devletin ormancılık konusunu sistemli olarak ele alması Tanzimat Fermanı ile başlamış olup, 1839 yılında ormancılık hizmetlerinin takibi için Ticaret Nezaretine bağlı bir “Orman Müdürlüğü “ kurulmuştur. Fransa’dan getirilen ormancılık uzmanlarının yardımıyla 1857 yılında Orman Fakültesinin öğretime açılması, Orman Müdürlüğünün etkinliğini artırmıştır. Ülkemizde teknik ve ekonomik ormancılık tatbikatına güç kazandıracak elemanların yetiştirilmesine başlangıç teşkil eden 1857 yılından bu yana, günün ve şartların dikte ettirdiği değişik kanunnameler, fetvalar, buyrultular, nizamname ve talimatnameler çıkarılmıştır. Cumhuriyet döneminde 1920-1923 yılları arasında ormancılık işleri, İktisat Vekaletine bağlı bir Genel Müdürlükle yürütülmeye devam edilmiştir. Bu ara bazı kanun ve kararlar çıkarılarak uygulanmaya konulmuştur.

Atatürk’ün 1922 yılı Meclis açılış konuşmalarındaki: “Gerek ziraat ve gerek memleketin servet ve sıhhati umumiyesi noktası nazarından ehemmiyeti muhakkak olan ormanlarımızdaki asri tedbir ile hüsnühalde bulundurmak, tevsi etmek ve azami faide temin eylemek esas düsturlarımızdan biridir” sözleri, ormancılık hizmetlerimizin gelişmesinde büyük bir esas teşkil etmiştir.

Orman Genel Müdürlüğü 1937 yılında çıkarılan 3204 sayılı kanunla hükmü şahsiyete haiz katma bütçeli bir idare olarak kurulmuştur. Aynı yıl yürürlüğe giren 3116 sayılı Orman Kanunu ile bugünkü modern ormancılığımızın temeli atılmıştır. Bugün yürürlükte olan 6831 sayılı Orman Kanunu ise 1956 yılında çıkarılmıştır. 1950-1960 yılları arasında orman suçlarının affını sağlayan ve dolayısıyla orman tahribine hız kazandıran dört af kanunu çıkarılmıştır.

Ormanların korunması Anayasal Hüküm altına alınmıştır. Bu Anayasal hükümler özetle, Devlet ormanlarının mülkiyetinin devir olunamayacağı, kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamayacağını, devlet ormanlarının kanuna göre devletçe yönetilip işletileceğini; ormanların korunması için Ormanlar içinde veya bitişiğinde yaşayan halkın kalkındırılması, ormanın gözetilmesi ve işletilmesinde Devletle bu halkın işbirliği yapmasını sağlayıcı tedbirler alınması hüküm altına alınmaktadır.