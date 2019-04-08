Ormanya’nın Yeni Maskotu “Sahra”

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da, yeni doğum heyecanı yaşandı. Birkaç gün önce dünyaya gelen yavru deve Sahra Ormanya’nın maskotu oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin prestij projesi olan ve Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olma unvanını elinde bulunduran Ormanya’da yeni doğum heyecanı yaşandı. 73 türde 871 hayvana ev sahipliği yapan Ormanya’nın en son üyesi dünyaya gözlerini yeni açan deve yavrusu oldu.

HOŞ GELDİN SAHRA!

Geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen deve yavrusu Ormanya’da mutlulukla karşılandı. Alanda ilk defa bir devenin doğumuna şahitlik edilmesi Ormanya çalışanlarını da sevindirdi. Veteriner hekim kontrolünde gerçekleşen doğum, sağlıklı bir şekilde tamamlandı. Gerçekleşen doğumun ardından yavru ve annesinin sağlık kontrolleri yapıldı. Ormanya Doğal Yaşam Parkının tanıklık ettiği onlarca mucizeden bir tanesi olan yavru deveye “Sahra” ismi verildi. Sahra ve annesi diğer develerden ayrılarak özel bir alana alındı.





YENİ DOĞAN YAVRULAR ORMANYA‘NIN GÖZDESİ OLDU!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ormanya Doğal Yaşam Parkı, açıldığı ilk günden beri Kocaeli’nin gözdesi oldu. Yaklaşık bir yıl gibi bir süreçte 5 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlayan Ormanya Doğal Yaşam Parkı ailesi, gerçekleşen doğumlarla büyüyor.





OYUN MERAKLISI SAHRA

Ziyaretçilerin ilk defa deve yavrusu görmesini sağlayan Ormanya Doğal Yaşam Parkı’ndaki Sahra, ziyaretçilere oldukça sempatik tavırlar sergiliyor. Tam bir oyun meraklısı olan Sahra, bakıcısı ve annesiyle eğlenceli zamanlar geçiriyor. Sergilediği tavırlarla birlikte Ormanya’ya alıştığı görülen “Sahra” Ormanya’nın yeni maskotu oldu.

ORMANYA’NIN BÜYÜYEN AİLESİ

Hayvanlar için tüm gereksinimlerin sağlandığı Ormanda Doğal Yaşam Parkı’nda; Saanen keçileri, Yaban Keçileri, Kıl keçileri, Yılkı atları, Ceylanlar, Haflinger atı ve devenin doğumlarıyla üç ay içerisinde toplamda 30 yavru dünyaya geldi. Önümüzdeki üç ay içerisinde ise Vahşi Yaşam Alanı’nda bulunan Kızıl geyik, Ala geyik, Ceylan, Dağ keçilerinin gebelikleriyle 15 yavrunun daha aileye katılması bekleniyor.



SAĞLIK DURUMLARI GAYET İYİ

Dünyaya gelen yavrular için doğum sonrası özel bakım gerçekleştiriliyor. Kısa bir süreliğine Ormanya Doğal Yaşam Parkı, Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan karantinaya alınan yavruların anne ile baş başa olmaları sağlanıyor. Anneden beslenmeye alışan yavrular tekrar alanlarına yerleştiriliyor. Kısa bir sürede kendilerini toparlayan yavrular Ormanya’da doğal yaşamlarının tadını çıkarıyor.