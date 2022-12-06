ÖRNEK BİR VAKIF VE VAKIF İNSANI AZAKLIOĞLU NECATİ BAY

AZAKLIOĞLU NECATİ BAY VAKFI 2022 YILININ ÖRNEK VAKFI SEÇİLDİ ÖDÜLÜ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ HASAN TURAN VERDİ.

Merkezi İstanbul’da bulunan Azaklıoğlu Necati Bay Eğitim Kültür Ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı http://www.necatibayvakfi.com/ Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda vakıf medeniyetimizi yaşatan insanlara vefa borcu ödedik. Toplantıda 1970 yılından beri karşılıksız on binlerce öğrenciye burs veren ve bugün 90 yaşında olmasına rağmen aktif çalışan Azaklıoğlu Necati bay Vakfının kurucusu ve onursal başkanı Necati Bay’a İlim kültür ve tarih araştırmaları merkezi vakfı www.iktav.com tarafından 2022 yılının vakıf İnsanı ve vefa ödülü plaketimizi İstanbul milletvekili Hasan Turan takdim etti.

Vakıf ruhu ve vakıflar belgeseli tadında tüm vakıf insanlarına vakıflar Medeniyeti tarihi belgesellerimiz ile selam olsun.

https://youtube.com/playlist?list=PLVpLtuUKuBQDwThSBuU6eby9cXMz8clwU.

Azaklıoğlu Necati BAY Kimdir

Vakfımızın kurucusu Necati Bay, 1 Mart 1933 yılında Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı Demirci Köyünde dünyaya gelmiştir. Babası Bulancak’ın ileri gelenlerinden Hoca Ruşen Efendi, annesi İstanbul Fatih Medresesi Müderrislerinden Odabaşoğlu Ahmet Efendinin kızı âlime bir insan olan Emine Hanımdır.Necati BAY, ilk tahsilini anne ve babasının himayesinde almıştır. Kuzköy’de iki sene hafızlık eğitimi aldı. Daha sonra 1950 yılında medrese tahsilini tamamlamak için İstanbul Eyüp Camisi baş imamı Hacı Said efendinin talebesi olarak devam etti. Bir süre eğitim aldıktan sonra trafik kazası geçirerek 36 gün Balat Musevi hastanesinde tedavi oldu. Sonra tahsilini yarıda bırakarak memleketine ailesinin yanına döndü.1953 yılında ilk eşi Saadet Hanımla evlendi. Bu evlilikten iki oğlu ve iki kızı dünyaya gelmiştir. 1955 – 1957 yılları arasında vatani görevini tamamladıktan sonra memleketine dönerek ticaret hayatına atıldı. 1976 yılının sonlarında memleketinde devam ettiği ticaret hayatını İstanbul’a taşınarak, burada çeşitli ticari araçların alım satımını yaparak, başarılı bir ticaret hayatı sürdürdü. Aynı zamanda gelirinin bir kısmını ihtiyaç sahibi ve başarılı talebelere eğitim bursu olarak vermeyi ihmal etmedi.İstanbul’da kurulan Giresun Kalkındırma Vakfının ilk kurucularından oldu. Çeşitli vakıfların ilim irfan meclislerinde bulundu. Hep özlemini çektiği; ileride bir vakıf kurarak, özellikle memleketinde başarılı olan ancak ekonomik sebeplerden dolayı okuma imkânı olmayanlara yardımcı olmaktır.İleride kuracağı vakfının ilk temellerini Bulancak ilçesinde bulunan arazisinin üzerine öğrenci yurt binası yaparak atmıştır. Daha sonra Azaklıoğlu Necati Bay Eğitim Kültür Sosyal Yardım Vakfı’nı kurmuştur. Böylece hayalini kurumsal kimliğe büründürerek sonsuza kadar bu vakfın devam etmesi için gereken maddi varlığını vakfa tahsis etmiştir. Bu vakıf kanalı ile değişik üniversitelerin çeşitli bölümlerinde öğrenim görmekte olan, yılda ortalama 220 öğrenciye eğitim bursu vermektedir. (Kaynak Azaklıoğlu Necatibey vakfı sitesi )

AZAKLIOĞLU NECATİ BAY VAKFI TOPLANTISINDAN NOTLAR

Yönetim Kurulu Üyeleri tarafindan ilki düzenlenen ve dört ayda bir planlanması düşünülen programa, Vakıfın Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Necati BAY, Yönetim Kurulu Başkanı, Sayin Dursun Ali SAHIN, Mütevelli Üyesi ve İstanbul Milletvekili Sayın Hasan TURAN, İlim Yayma Cemiyeti Genel Müdürü Sayın Mesut TAN, İlim Yayma Cemiyeti İstişare Kurul Üyesi Sayın Hüseyin TUNC, İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Ögretim Üyesi Prof.Dr. Sayın Özcan HIDIR, Gorele Kırıklı Eski Bld.Bsk. Şükrü TÜRKOĞLU, Vakfın Yeminli Mali Müşaviri Sayın Miktad KARTAL, Belgesel Programcı ve Gazeteci Yazar İsmail KAHRAMAN, İhsan YÜKSEL, Nizamettin KÜTÜK, Nilgun KOROGLU, Burhan TUNÇ, katıldılar. Samimi ve sohbet ortamında gerçekleştirilen toplantıda vakfın önümüzdeki dönem çalışmaları hakkında görüş alış verişinizde bulunuldu

NECATİ BAY’A YILIN VAKIF İNSANI ÖDÜLÜ

Toplantıda Vakfın kurucusu ve Onursal başkanı Necati Bay’a 2022 yılının “VAKIF İNSANI VE VEFA ÖDÜLÜ “ takdim edildi. Vakıf başkanı ve Giresun valilerimizden Dursun Ali Şahin yaptığı konuşmada vakfın çok önemli hizmetler yaptığını, her yıl yüzlerce öğrenciye kendi kaynakları ile burs verdiğini, sosyal ve kültürel çalışmalara katkılar sağladığının… önemine dikkat çekti. İstanbul milletvekili Hasan Turan plaket takdimin de şunları söyledi. Vakıf İnsanı Necati Bay her şeyden önce örnek bir insan ve malını Allah rızası İçin ihtiyaç sahibi öğrencilerine karşılıksız burs veren Giresun’un gururu örnek bir hayır severdir kendisine hayırlı uzun ömürler diliyorum , diyerek plaketde yer alan yazıyı okudu.

VAKIF İNSANI VE VEFA ÖDÜLÜ

“İlim Kültür Tarih Araştırma Merkezi“ Devri Alem Belgesel tv Programı “ve “İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı” tarafından Eğitim ve kültüre yaptığı hizmetlerden dolayı örnek vakıf seçilen , “ Azaklıoğlu Necati Bay Vakfı “ nın kurucu başkanı Sayın Necati Bay 2022 yılının vefalı vakıf insanı ve örnek hayır severi seçilmiştir. Tebrik eder başarılarının devamı dileriz.

İsmail Kahraman

İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

www.iktav.com , Devri Alem Belgesel tv Programı , www.devrialem.tv

KİTAP TAKDİMİ

Toplantıda ayrıca, İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Ögretim Üyesi Prof.Dr. Sayın Özcan HIDIR tarafından günümüzün güncel konuları İle ilgili İslami Fobi üzerine yazdığı kitabı Necati Bay’a hediye etti.

NECATİ BAY’DAN TEŞEKKÜR

Toplantıda Vakıf Kurucu Mütevelli heyeti Başkanı Necati Bay vakfın çalışmaları İle ilgili bilgi verirken, kendisine takdim edilen plaketin sürpriz olduğunu ve grur duyduğunu ifade ederek bu organizasyonda emeği geçen başta Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dursun Ali Şahin bey ve üyeler olmak üzere herkese teşekkür etti.