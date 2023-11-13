banner953
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otobüste fenalaşan öğrenci için güzergah değiştirdi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde özel halk otobüsünde rahatsızlanan öğrenci, şoför tarafından güzergah değiştirilerek hastaneye götürüldü.

Otobüste fenalaşan öğrenci için güzergah değiştirdi

13 Kasım 2023 Pazartesi 10:45

Edinilen bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde seyir halinde olan 41 J 4005 plakalı özel halk otobüsünde bir öğrenci rahatsızlandı. Otobüste fenalaşan genç kız baygınlık geçirdi. Öğrenciyi fark eden şoför Seçkin Yige, güzergah değiştirerek hastaneye gitti. Hastanede genç kızın kaydını yaptırıp, ailesine ulaşan Yige, üyesi olduğu otobüsçüler kooperatifine de bilgi verdi. Kooperatifte sorumlu kişi hastaneye gelerek, ailesi gelene kadar genç kızın yanında bekledi. Bu sırada hastaneden ayrılan Seçgin ise seferine devam etti.

 

"Hastaneye yetiştirdik"

Olayı anlatan şoför Seçkin Yige, "Öğrencileri aldık ve seyir halinde ilerlerken bir kız çocuğunun fenalaştığını gördüm. Gördükten sonra hastaneye yetiştirdik. Ailesinin numarasını alıp, haber verdik. Otobüs kooperatifi yöneticilerine de haber verdim durumu. Kız çocuğunun yanında durması için yönetim kurulundan bir arkadaş geldi. Ben de diğer yolcularla birlikte yoluma devam ettim. Çocuğun durumunun da iyi olduğunu öğrendim" ifadelerini kullandı.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Onlar kentin "Gocaanaları" Onlar kentin "Gocaanaları"
İlk Türk ve Müslüman Astronot Toktar Ebubekirov ile Belgesel Söyleşi Yaptık İlk Türk ve Müslüman Astronot Toktar Ebubekirov...
Karaismailoğlu, “Fikirlerinizi hayata geçirmeye gayret edin” Karaismailoğlu, “Fikirlerinizi hayata geçirmeye...
Kas hastası babanın dramı Kas hastası babanın dramı
New Balance 565 Spor Ayakkabı Modeli Nasıl Kombinlenir? New Balance 565 Spor Ayakkabı Modeli Nasıl Kombinlenir?
Çamaşır Makinesi Neden Çamaşırları Yırtar? Çamaşır Makinesi Neden Çamaşırları Yırtar?
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Onlar kentin "Gocaanaları"
Kocaeli'de unutulmaya yüz tutmuş yerel türküleri, oyunları ve kültürü gün yüzüne çıkaran "Gocaanalar"...

Haberi Oku