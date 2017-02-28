GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otomobil Takla Attı!

İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi'nde hızını alamayan 43 RF 270 plakalı otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobil Takla Attı!

28 Şubat 2017 Salı 14:13

Alınan bilgilere göre, İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi'nde hızını alamayan 43 RF 270 plakalı otomobil otopark girişinde bulunan çöp kutusuna çarparak, takla attı. Kazada şoför ve kaza anında yoldan geçmekte olan 2 yaya yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale ettikten sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak Kocaeligazetesi

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuTaklaKaza
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
ÇİLER, Ziyarette ! ÇİLER, Ziyarette !
Evi ve İşyerleri Kirada Olanlar Evi ve İşyerleri Kirada Olanlar
Alacak Verecek Davası Kanlı Bitti! Alacak Verecek Davası Kanlı Bitti!
Yürüyemez Dedikleri Şimdi Koşuyor! Yürüyemez Dedikleri Şimdi Koşuyor!
Belediyeden Kiralık! Belediyeden Kiralık!
Tüpraş Operatör Alımları Yapacak Tüpraş Operatör Alımları Yapacak
Yukarı Çık

ÇİLER, Ziyarette !
GEBZE TİCARET ODASI” Yönetim Kurulu Başkanı NAİL ÇİLER, “KARDEŞ ODA MEDİNE TİCARET VE SANAYİ ODASI”nı...

Haberi Oku