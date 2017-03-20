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Otomobil Tıra Çarptı !

Körfez D-100 karayolu üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Otomobil Tıra Çarptı !

20 Mart 2017 Pazartesi 09:24

Körfez D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre D-100 karayolundan Ankara istikametine seyir halinde olan Osman Başoğlu idaresindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarına ait 41 NC 508 çekici plakalı TIR, önünde meydana gelen trafik kazasını fark ederek yavaşladı. TIR'ı fark etmeyen Muhammet Dumlu idaresindeki 06 YME 02 plakalı otomobil, yavaşlayan TIR'a arkadan çarptı. Çarpışması şiddetiyle otomobil TIR'ın dorsesinin altına girdi.

 

Araçta sıkıştılar

Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan Cansel Kırtay ve Ferdi Soysat, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kazada yaralanan sürücü Muhammet Dumlu, Kırtay ve Soysat, ambulanslarla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine, Ahmet Özdemir ise İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

Trafik yan yoldan verildi

Kazaya karışan TIR sürücüsü Osman Başoğlu, öndeki kaza nedeniyle dörtlülerini yakarak yavaşladığını belirterek, “Arkamdaki arabayı uyardığım halde benim uyarımı almayarak hızlı bir şekilde bana çarptı” dedi. Otomobil sürücüsü Muhammet Dumlu ise duran araçları gördüğünü ancak frenlerinin boşalması nedeniyle duramadığını söyledi. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Ankara istikametinde trafik yan yola verilirken hurdaya dönen otomobil çekiciyle otoparka götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatt

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