Özel bireyler doğaya dokunarak rehabilite ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik projelerle destek veriyor. Gölcük Down Sendromlular Derneği iş birliğiyle Nüzhetiye Mahallesinde 1 buçuk dönüm alanda hayata geçirilen Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam ve Eğitim Köyü projesi, özel bireylerin sosyal hayata ve doğayla bütünleşmelerini sağlıyor.

Köyde yürütülen projeyle, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından özel öğrencilere aromatik bitkiler yetiştirme fırsatı sunuluyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkan Numan Balaban, Gölcük Down Sendromlular Dernek Başkanı Belgin Abanoz, Nüzhetiye Mahalle Muhtarı Mehmet Sertoğlu, özel bireyler ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, aromatik bitki fideleri toprakla buluştu.

Büyükşehir Belediyesi ziraat mühendisleri tarafından öğrencilere tarlada uygulamalı aromatik bitki yetiştiriciliği öğretildi. Öğrenciler, dikilen fideleri sulamanın ve doğayla iç içe olmanın mutluluğunu yaşadılar. Ayrıca Büyükşehir Belediyesince yapımına başlanan Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam ve Eğitim Köyünde engelli bireylerin vakit geçirebileceği tıbbi aromatik bitki çeşit bahçesi ve örtü altı yetiştiriciliği uygulama serası kurulacak.





“Toprakla bütünleşmek terapi oluyor”

Dernek Başkanı Abanoz, Derneği kurarken en büyük hayallerinin özel bireyler için köy kurmak olduğunu belirterek, “Öğrencilerimizin toprakla haşır neşir olabileceği, kendilerini özgür hissedebileceği bir ortam hazırlamak istiyorduk. Nasip bugüneymiş. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam ve Eğitim Köyünü kurmaya başladık. Bugün ilk olarak yaklaşık 1 buçuk dönüm arazide biberiye, kekik ve melisa bahçemizi hazırladık. İlk dikimi bugün yaptık. Çok mutlu ve heyecanlıyız” dedi.

“Özel çocuklarımız ve aileleri çok mutlu”

Özel çocukların toprakla bütünleşerek faaliyetler yürütmesinin onlara terapi gibi geldiğini ve üzerlerinde çok olumlu etkilerin olduğunu vurgulayan Abanoz, “Doğada, temiz bir havada toprakla ilgilenmek, onları rehabilite etmek açısından çok önemli. Böyle bir projeyi sunduğumuzda, Büyükşehir Belediyesi çok olumlu karşıladı ve bize her türlü desteği verdi. Bugüne kadar derneğimiz de ilgili ne istesek Büyükşehir yerine getirdi. Köyümüzün yapımı olsun, bahçe düzenlemesi olsun, bir dediğimizi iki etmedi. Tahir Büyükakın başkanımız ve eşi Figen Hanım başta olmak üzere emeği geçen, bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Özel çocuklarımız ve aileleri de çok mutlu ve memnunlar” diye konuştu.





“Arkadaşlarımla fide dikmekten çok mutlu oldum”

Özel öğrencilerden Bilal Sarı ise daha önce bahçede fide dikmediğini aktararak, “Arkadaşlarımla beraber tarlada fide dikmekten çok mutlu oldum. Bu tür etkinliklerin sürekli olmasını istiyorum. Tahir Başkanımıza çok selamlarımı iletiyorum. Kendisini buradan saygıyla sevgiyle selamlıyorum, çok teşekkür ediyorum bize böyle bir imkanı sağladığı için” şeklinde konuştu. Özel birey Halil İbrahim Süzgeç’te aromatik bitki fidelerini dikerek çok güzel bir gün geçirdiğini ve mutlu olduğunu belirterek, Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

İHA