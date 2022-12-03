Özel bireyler ‘Engelsiz Spor Coşkusu’nda

DOĞUŞTAN GÖRME ENGELLİ

Etkinlikte ilk olarak söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Kocaeli İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, ‘’1978 yılında görme engelli olarak dünyaya gelmiş birisiyim. Bununla hayatım boyunca mücadele ettim. Okul yıllarımda hiçbir engeli olmayan arkadaşlarımla aynı sınavlara girdim. Onlarla aynı başarıyı sağlamak için uğraştım. Bu mücadelenin sonunda da elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştım. Çok zor. Çünkü onlarla aynı sürede çalışıyorsunuz. Aynı zaman süresinde sınava giriyorsunuz. Onlarla aynı şartlarda mücadele etmiyorsunuz. Engellisiniz ama koşullarınız aynı. Allaha hamdolsun. Allah bana bu engelimin sonunda 2010 yılında EKPSS sınavı ile memur olmayı nasip etti. Hayatım boyunca bana hep engel olan, beni zorlayan o engel bana rızık olmuştu. Çok şükür’’ dedi. O süreçten sonra hastanelerde engelli hastalara hizmet ettiğini anlatan Tüylüoğlu, ‘’Bugün de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak engelli kardeşlerime, Türkiye’deki dezavantajlı insanlara hizmet ediyorum ve bunun gururunu yaşıyorum. Cümlemi Peygamber Efendimizin hadisi ile sonlandırmak istiyorum. Yüce Allah bizlerin görüntüsüne bakmaz, malına mülküne bakmaz, o bizim kalbimize ve amellerimize bakar’’ sözleriyle konuşmasını tamamladı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN BEN DE VARIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç ise konuşmasında, ‘’Birleşmiş Milletler, 3 Aralık’ı 30 sene önce Dünya Engelliler Günü olarak kabul etti. Bunun sebebi aslında kamu otoritelerinin, sivil toplum kuruluşlarının, özel kurumların, bireylerin, dünyada bizimle yaşayan engelli kardeşlerimize yönelik yapmış olduğu çalışmalar, sorumluluklar ve faaliyetleri aslında bir anlamda gündeme getirmek, bu anlamda farkındalığı sağlamak idi. Biz de her sene 3 Aralık’ta bu konuda yapmış olduğumuz çalışmaları sizlerle beraber ortaya koymaya ve her sene onun üzerine ekleyerek bu alanda yapılan çalışmaları arttırmaya gayret gösteriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Ben de varım mottosu ile hayatımızın tüm alanlarında engelli kardeşlerimizle beraber çalışmalar yürütüyoruz. Bunların başında eğitim, spor, sanat var. Bu sene bir başlık daha ilave ettik. İstihdamda ben de varım. İnşallah sizlerle beraber 5 Aralık Pazartesi günü Kocaeli Kongre Merkezinde ilimizden firmaların katılımı ile İstihdam Zirvesi düzenleyeceğiz. Nasıl ki eğitimde, sporda, sanatta bu şekilde başarılı olabiliyorsak istihdamda neler yapabileceğimizi de bu projeyle ortaya koyacağız’’ ifadesini kullandı.





GÖSTERİ VE ŞOVLAR ÇOK BEĞENİLDİ

Kocaeli Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Öğrencileri halkoyunları gösterisiyle başlayan etkinlik Kocaeli Köseköy Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü, Suadiye Cemal DOĞAN Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü, Kocaeli T.A.D. Akmeşe Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü, Kocaeli Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü Öğrencilerinin basketbol gösterisi, Kocaeli Köseköy Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Suadiye Cemal DOĞAN Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Kocaeli T.A.D. Akmeşe Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Kocaeli Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi Öğrencileri Eğlenceli Atletizm Gösterisi, Kocaeli Köseköy Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Suadiye Cemal DOĞAN Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Kocaeli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi Öğrencileri İzci Gösterisi, Kocaeli Köseköy Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü, Suadiye Cemal DOĞAN Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ve Kocaeli Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi Öğrencileri İp Atlama Gösterisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi ve Sporda Ben De Varım Projesinin Öğrencileri Curling Gösterisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü Sporcuları Parakarate Gösterimi ve son olarak ta Krizma Show Gösterisiyle son buldu.