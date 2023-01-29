Özel bireylere havuzda terapi

Dilovası Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği "Havuz Terapileri ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimleri" çerçevesinde özel çocukları havuzla buluşturdu. Çocuklara fiziksel egzersizler yaptırılarak, denge ve kas gelişimlerine katkı sağlandı.

Özel bireylerin her zaman yanında olmaya özen gösterdiklerini Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Özel bireylerimizin kapasitelerini geliştirmek, yaşam koşullarını iyileştirmek, bağımsızlaşmalarına destek olmak, toplumsal gelişmelerden pay almalarına yardımcı olmak için elimizden geleni yapmaya onların bizim birer parçamız olduğunu hissettirmeye özen gösteriyoruz. Düzenlediğimiz etkinliklerle onların sosyal hayatta kendilerine bir nebze olsa da katkı sunmak istiyoruz. Dilovası Belediyesi olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her zaman yanlarında olmaya ve onlara destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

İHA