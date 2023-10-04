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Özel Çocuklar TOGG İle Tur Attı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük +1 Down Kafe’de bir araya geldiği özel çocukları Türkiye’nin otomobili TOGG ile Değirmendere turuna çıkardı.

Özel Çocuklar TOGG İle Tur Attı

04 Ekim 2023 Çarşamba 11:30

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İtalya’nın Padova şehrinde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya kazanan Futsal Milli Takım oyuncularından Mehmet Anıl Koçak ve özel bireyleri, +1 Fark ile Gölcük Down Sendromlular Derneği kafesinde ziyaret etti. Başkan Büyükakın, her zaman olduğu gibi özel çocukların mutluluğuna ortak oldu ve onların bir hayalini daha gerçekleştirerek Türkiye’nin otomobili TOGG ile Değirmendere turuna çıkardı.  Etkinlikte bugüne kadar Türkiye ve dünyada derece almış özel öğrenciler ve +1 Fark ile Gölcük Değirmendere’deki Down Sendromlular Derneğinde eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen Başkan Büyükakın, çocukların düzenlediği kutlamaya katıldı. +1 Fark ile Gölcük Down Sendromlular Derneği ile Buğday Tanesi Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezine destek veren Başkan Büyükakın, "Şarkımız, hikayemiz, hayallerimiz sizinle gerçek oluyor" diyerek, her zaman yanlarında olduğunu belirtti. 
 
       


İHA
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