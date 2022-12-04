Özel çocuklara, ahşap oyuncak atölyesi etkinliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitim Şube Müdürlüğü Bilgievleri, aracılığıyla Kılavuz Gençliğe gerçekleştirdiği çalışmalar ve sunduğu hizmetlerle özel çocukların da yanında olmaya devam ediyor.

ÖZGÜVEN DUYGUSU SAĞLANDI

Yaşama Sevinci Özel Eğitim Okulu’nda özel eğitim alan çocuklar Büyükşehir Belediyesi’nin Yuvacık Bilgievini ziyaret edip uzman eğitmenleri tarafından ahşap oyuncak atölyesinden yararlandılar. Ziyaretlerde özel çocuklar Bilgievleri öğrencileriyle birlikte duyu etkinlikleri, bilimsel deneyler, el sanatları ve ahşap oyuncak atölye çalışmaları, zeka oyunları gibi etkinlikler gerçekleştirdi. Yapılan etkinliklerle çocukların beceri ve kas fizyolojisini geliştirilmesi ve özgüven duygusunun kazanılması amaçlandı.



“ONLAR BİZİM MUTLULUK KAYNAĞIMIZ”

Toplumun birer parçası olan özel gereksinimli çocukların kaliteli zaman geçirmelerinin kendisi için ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Bilgievleri yetkilileri, “Onlar bizim baş tacımız ve mutluluk kaynağımız. Büyükşehir Belediyesi olarak engelli çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, onların kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak ve eğitimlerine bir nebze katkıda bulunmak bizim en önemli sosyal görevlerimizin başında gelmektedir. Bu düşünce ile engelliler haftasında farkındalık yaratarak İzmit ilçede özel eğitim hizmeti alan engelli çocuklarımızla Yuvacık Bilgievi’nde ahşap oyuncak atölyesi düzenledik ve onlarla beraber eğleniyoruz. Yaşama Sevinci Özel Eğitim Okulu’nda eğitim gören özel öğrenciler Kılavuz Gençlik Yuvacık Bilgievi öğrencilerimizle etkinlik programlarımızla kaynaştırmayı hedefledik" ifadelerini kullandılar.

