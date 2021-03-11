Pandemi Günlerinde Belgeselci Olmak

Gazetecilik ve belgeselcilik görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Pandemi günlerinde, korona vebası salgınına rağmen birçok önemli belgesel çekerek, pandemi günlerinde yaşananları kayıt altına aldık.

Geçtiğimiz gün oldukça yoğun bir gün geçirdim. Birçok toplantıya katıldım, maske ve mesafemi koruyarak gerçekleştirdiğim iki toplantı ile ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum.

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Teleferik Tanıtım Toplantısı

Kartepe’ye yapılacak olan Kartepe Teleferik Hattı Tanıtım Programı’nda gazetecilik ve belgeselcilik görevimi yaptım. Sanayi Bakanı Sayın Mustafa Varank ile Kocaeli Bilim Teknoloji ve Sanayi Müzesi kurulması ile ilgili söyleşi yapma imkânım oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe’ye yapılacak olan Kartepe Teleferik Hattı Proje Tanıtım Toplantısı’ndan www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv canlı yayın yaparak, dijital medya çağının gereğini yerine getirdim. Kocaeli Kongre Merkezi’nden yaptığım canlı yayınların linkini sizlerle paylaşıyorum.

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1938286462992618/?d=n

https://fb.watch/487WFBByjs/

https://fb.watch/487ZGYKZF0/

Törende Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın konuşmasından sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ta konuşma yaptı.

Sanayi Bakanı yaptığı konuşmada, Teleferik Projesi’nin belediye-sanayi iş birliği ile yapılacağını açıkladı.

Yapılan toplantıya gazetemiz Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com geniş yer verdi. Gazetemizde yer alan haberi sizlerle paylaşıyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=35849

Kartepe teleferik hattının 2 yılda tamamlanması planlanıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yıllardır "yapılamaz" denilen projeleri bir bir hayata geçirdiklerini söyledi. Ülkede bir şeyleri değiştirmek isteyenlerin her zaman alaya alındığını belirten Büyükakın, "Erbakan hocamızla dalga geçtiklerini çok iyi hatırlıyorum. O 'ağır sanayi' dedikçe alaya aldılar. Onun yetiştirdiği bu memleketin yerli evlatları, onun hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz de bu projeleri yaparak, yerli ve milli evlatlar olarak 'Biz Erdoğan'ı seviyoruz' diyeceğiz. 'Erdoğan'ı seviyoruz' dedikçe onlar kırmızı görmüş boğalar gibi saldıracaklar." ifadelerini kullandı.

"İnadına yerli ve milli sanayinin önünü açacağız"

Tek gayelerinin millete hizmet olduğunu vurgulayan Büyükakın, şöyle devam etti: "İnadına yerli ve milli sanayinin önünü açacağız. Bu, boş laf değildir. 'Tramvay projesini yapacağız' dediğimizde 'Ara kablolu tramvay' dediler. 'Siz bunu yapamazsınız' dediler. 'Hani yapacaktınız?' demeye başladılar. Tramvay yapılmaya başlandı, 'Nasıl yapıyorsunuz?' dediler. Tramvay bitti, tramvayımıza bindiler. Şimdi aynısını teleferik için diyorlar. Bu sefer de 'Teleferiği yapamazsınız' diyorlar. Onlara diyoruz ki 'Sizi tramvaya bindirdik, şimdi de teleferiğe bindireceğiz.' Bakalım o zaman ne diyecekler? Mahcup olacaklarını sanmıyorum. Onlar ne derse desin, biz yolumuza devam edeceğiz."

Büyükakın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanlarının teleferik projesinin SİP kapsamında yapılabileceği kanaatine ulaştığını anlatarak, "Sayın Bakanımızla oturduk ve bu ihalenin SİP programı kapsamında yapılmasına karar verdik. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin kendi kaynaklarıyla yapacağız ama aynı zamanda yerli üretimin önünü de açacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak tramvayda nasıl yerli sanayinin önünü açtıysak teleferik projesiyle de yerli sanayinin önünü açmış olacağız. Bu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için bir gurur tablosu." şeklinde konuştu.

Tanıtım programına, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ile mülki erkan katıldı.

Kartepe Teleferik Hattı

Derbent ve Kuzuyayla arasında çalışacak teleferik hattı 4 bin 695 metre olacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde, 10'ar kişilik 73 kabin hizmet verecek.

Saatte 1500 kişi kapasiteli teleferik hattındaki kot mesafesi 1090 metre olacak. Buna göre başlangıç kotu 331, varış kotu ise 1421 metre olacak. İki istasyon arasındaki mesafe 14 dakikada aşılacak.

Teleferik hattının 2023'te tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

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Pandemi Günlerinde GİRİB’ten Güzel Bir Etkinlik

Hayatımıza maske ve mesafe ile devam ediyoruz. Giresun İşadamı ve Bürokratları Derneği’nde (GİRİB) anlamlı ve önemli toplantıya katılıp, kadınlar günü ve anavatanı Giresun olan kiraz üzerine konuşma yaptım. Arkadaşlarla hasret giderip Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile Gebze üzerine tarih ve kültür söyleşisi yaptım.

Pandemi Günlerinde Dost Meclisleri

Pandemi ve korona vebası bir yıldır hayatı zehir etti. 9 Mart 2021 Salı günü İzmit’te Sanayi Bakanı Mustafa Varank’ın katılımı ile yapılan toplantı ile başladığım güne, Gebze’de nokta koydum.

Anlamlı ve Güzel Bir Toplantı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak'a, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya'ya, AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Şenay Önder'e, ilçe yönetimi ve meclis üyeleri GİRİB’i ziyaret etti.

Ankara Giresunlular Platformu Başkanı Ahmet Temur, GİRİB Hanımlar Komisyonu Başkanı Aysel Aydın, Gençlik Komisyonu Başkanı Köksal Kütük ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile maske ve mesafeye uygun güzel bir etkinlik oldu. Birbirinden önemli konuşmalar yapıldı. Kadınlar Günü kutlandı. Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olarak bizde konuşma yaptık.

Birlikten Kuvvet Doğar

GİRİB yönetimi çok güzel bir birlikteliğe imza atarak, Gebze’nin önemli ihtiyaçlarından olan ve Giresun kültüründen gelen Harla Et Kebap adı ile bir restoran kurmuşlar. Toplantıdan sonra GİRİB’in eseri bu lokantada, meşe odunu ateşiyle pişirilmiş yaprak döneri birlikte yediğimiz Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile Gebze’deki belediye yatırımları ve Gebze’nin tarihi eserleri ile ilgili özel bir söyleşi gerçekleştirdik.

Pandemi günleri ve koronadan sonra, bu toplantılara ve dostlarımıza hasret kalmıştık. Değerli arkadaşım Ankara Giresun Platformu Başkanı Ahmet Temur ve dost meclisi üyeleri ile sohbet ettik. Ağzımızda maskeler olsada arkadaşlarla hasret giderdik.

Bu güzel ve anlamlı toplantıya ev sahipliği yapan GİRİB Başkanı değerli arkadaşım Kemal Tokmak Bey’e teşekkür ediyorum.