Panelvanın çarptığı yaya yaralandı

Panelvanın çarptığı yaya yaralandıKaramürsel ilçesinde panelvanın çarptığı yaya hastanede tedavi altına alındı. 12 Aralık 2022 Pazartesi 21:42 K.K. (37) idaresindeki 34 TD 2724 plakalı panelvan, 4 Temmuz Mahallesi D-130 kara yolu İzmit istikametinde yolun karşısına geçmeye çalışan F.E'ye (86) çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle kara yolunun İzmit yönündeki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. AA Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş