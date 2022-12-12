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Panelvanın çarptığı yaya yaralandı

Karamürsel ilçesinde panelvanın çarptığı yaya hastanede tedavi altına alındı.

Panelvanın çarptığı yaya yaralandı

12 Aralık 2022 Pazartesi 21:42

K.K. (37) idaresindeki 34 TD 2724 plakalı panelvan, 4 Temmuz Mahallesi D-130 kara yolu İzmit istikametinde yolun karşısına geçmeye çalışan F.E'ye (86) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaza nedeniyle kara yolunun İzmit yönündeki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.


AA
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