Parklar Kültürel Tanıtım Merkezi Olmalı

Sevmek Tanımakla Başlar

Tarih kültür ve çevre bilincine sahip olmak her şeye sahip olmaktır

Kocaeli Gebze ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Tatlıkuyu Vadisi kültür Vadisi olmalı Kocaeli ve Türkiye’nin tanıtıldığı bilgi ve fotoğraflar sergilenmeli.

Belediyeler parka ve yeşil alanları doğayı bozmadan ranta fırsat tanımadan bilgi verici öğretici fotoğraflarla kentlilik bilinci oluşmasına öncülük etmeli

Ünüversite öğretim üyeliğin den gelen Doç dr Tahir Büyükakın beye diğer belediye başkanlarına da örnek olacak tarihi görev düşüyor