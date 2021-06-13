Parklar Kültürel Tanıtım Merkezi Olmalı

Sevmek Tanımakla Başlar
Tarih kültür ve çevre bilincine sahip olmak her şeye sahip olmaktır
Kocaeli Gebze ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Tatlıkuyu Vadisi kültür Vadisi olmalı Kocaeli ve Türkiye’nin tanıtıldığı bilgi ve fotoğraflar sergilenmeli.
Belediyeler parka ve yeşil alanları doğayı bozmadan ranta fırsat tanımadan bilgi verici öğretici fotoğraflarla kentlilik bilinci oluşmasına öncülük etmeli
Ünüversite öğretim üyeliğin den gelen Doç dr Tahir Büyükakın beye diğer belediye başkanlarına da örnek olacak tarihi görev düşüyor
Gebze Tatlıkuyu vadisin de 13 Haziran 2020 günü Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com ve devri alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşıyoruz