Parklarda bakım çalışmaları

Ekipler yaptığı çalışmalarla Gebze’nin çehresini güzelleştirmenin yanı sıra Gebzelilere daha temiz bir ortamda zaman geçirmeleri için alanlar sunuyor. Yapılan çalışmalar neticesinde Eskihisar genelinde cadde ve sokaklarda yabani ot temizliği gerçekleştirildi. Eskihisar’daki çalışmaların yanı sıra ekipler, Mevlana Mahallesi Dayanışma ve Fatih Rüştü Zorlu Parkı ile Osman Yılmaz Mahallesinde bulunan Karanfil ve Köroğlu Parklarında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan bilgilendirmede çalışmaların Gebze genelinde süreceği bilgisi verildi.