PARKLARDAKİ MEYVE AĞAÇLARI İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI MAKALEDE





Medya Tarihimizin 50 yıllık canlı şahidi olarak geleneksel medyadan gelip yeni nesil medyayı www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com olarak en iyi şekilde değerlendiriyoruz.

Basın yayın ve medya tarihimizde bir ilki gerçekleştirip canlı makale ve haberler yayınlamaya devam ediyoruz an itibari ile 3 Temmuz 2023 de Gebze barış mahallesi belediye parkındaki dut bahçesinden canlı makale ve haberi sizlerle paylaşıyoruz.





YENİ NESİL MEDYA CANLI MAKALE VE HABER





https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=591836529495712&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa





TARİHİ MEZARLIKLAR VE MEZAR TAŞLARI GEBZE GAZETESİ www.gebzegazetesi.com CANLI HABER DE





Gebze'nin sökülerek Çamlık park ve meydan haline getirilmiş tarihi mezarlığından 1996 yılında toplanmasına gazeteci ve belgeselci olarak vesile olduğum tarihi mezar taşlarının bulunduğu Gebze merkez mezarlığında www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com canlı haber ve makalede mezar taşları ile ilgili bilgi verip Belediye mezarlıklar müdürlüğü ve mezar yapım ustası Vahit beyden bilgi alıyoruz yeni nesil medya da canlı haber ve makale yayıncılığını başlatmanın mutluluğu içinde iyi seyirler.





www.gebzegazetesi.com CANLI HABER

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=213302524532433&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

www.devrialem.tv CANLI MAKALE

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=483757540626823&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa





KÖYLERİMİZİN TARİHİNİ BİLİYORMUYUZ?





Giresun STK'larında görev alan iş insanı ve siyaset adamlarından Sn Mehmet Kuğu ile 4 Temmuz 2017'de Görele bakımlı köyünde www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com

CANLI HABERİ de köy tarihi ile ilgili önemli bilgilerin verildiği canlı haber büyük ilgi görmekte 15 binden dazla izlenen haberi bugün belgeselcinin not defteri köşesinde sizlerle paylaşıyorum.





15 BİN İZLENEN CANLI HABER



