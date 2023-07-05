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PARKLARDAKİ MEYVE AĞAÇLARI İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI MAKALEDE

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 5 Temmuz 2023 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

PARKLARDAKİ MEYVE AĞAÇLARI İSMAİL KAHRAMAN İLE CANLI MAKALEDE

05 Temmuz 2023 Çarşamba 09:12


Medya Tarihimizin 50 yıllık canlı şahidi olarak geleneksel medyadan gelip yeni nesil medyayı www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com olarak en iyi şekilde  değerlendiriyoruz. 
Basın yayın ve medya tarihimizde bir ilki gerçekleştirip canlı makale ve haberler yayınlamaya devam ediyoruz an itibari ile 3 Temmuz 2023 de Gebze barış mahallesi belediye parkındaki dut bahçesinden canlı makale ve haberi sizlerle paylaşıyoruz.

YENİ NESİL  MEDYA CANLI MAKALE VE HABER 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=591836529495712&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

TARİHİ MEZARLIKLAR VE MEZAR  TAŞLARI  GEBZE GAZETESİ www.gebzegazetesi.com CANLI HABER DE

Gebze'nin sökülerek Çamlık park ve meydan haline getirilmiş  tarihi mezarlığından 1996 yılında toplanmasına  gazeteci ve belgeselci  olarak vesile olduğum tarihi mezar taşlarının bulunduğu Gebze merkez mezarlığında www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com canlı  haber ve makalede mezar taşları ile ilgili bilgi verip Belediye mezarlıklar müdürlüğü ve mezar yapım ustası Vahit beyden bilgi alıyoruz yeni nesil medya da canlı haber ve makale yayıncılığını başlatmanın mutluluğu içinde iyi seyirler.

    www.gebzegazetesi.com CANLI HABER 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=213302524532433&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa
     www.devrialem.tv CANLI MAKALE 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=483757540626823&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

  KÖYLERİMİZİN TARİHİNİ BİLİYORMUYUZ?

Giresun STK'larında görev alan iş insanı ve siyaset adamlarından Sn Mehmet Kuğu  ile  4 Temmuz 2017'de  Görele bakımlı köyünde www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com 
CANLI HABERİ de köy tarihi ile ilgili önemli bilgilerin verildiği canlı haber büyük ilgi görmekte  15 binden dazla izlenen haberi bugün belgeselcinin not defteri köşesinde sizlerle paylaşıyorum.  

   15 BİN İZLENEN  CANLI HABER 

https://fb.watch/lAaqtMHhet/?mibextid=afzh1R








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