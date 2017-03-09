Pazarcıya Ceza!

- İzmit'te müşterisine hakaret eden satıcıya 2 hafta tezgah açmama cezası verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde müşteriye hakaret eden satıcıya semt pazarında 2 hafta tezgah açmama cezası verildi.

İzmit Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Perşembe Pazarı alanında tezgah açan bir pazarcı esnafı, müşteriye karşı sözlü ve fiili kötü muamelede bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen İzmit Belediye Encümeni, söz konusu pazarcı esnafına 9 Mart Perşembe gününden itibaren 2 hafta süreyle tezgah açmama cezası verdi.

Belediye Encümeninin aldığı kararı, zabıta ekipleri semt pazarına giderek esnafın tezgah açtığı alanı demir bariyerlerle çevirerek yerine getirdi.

Bariyerlerle kapatılan alana, "Pazar yerinde tüketiciye karşı sözlü ve fiili kötü muamelede bulunulması nedeniyle bu alan İzmit Belediyesinin encümen kararıyla 9 Mart tarihinden itibaren 2 hafta süreyle faaliyetten men edilmiştir" yazılı tabela asıldı.

İzmit Belediyesinin uygulaması vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Müşteriye hakaret eden pazarcıya tezgah açmama cezası