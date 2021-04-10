Polis Teşkilatı 10 Nisan 1845'de Kuruldu



TÜRK POLİS TEŞKİLATI NE ZAMAN KURULDU? İŞTE TARİHÇESİ...



Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılı coşku ile kutlanıyor. Türkler'de kamu düzen ve güvenliği işleri Subaşılar tarafından belli yasalara uygun olarak yürütülmüştür. Oğuz Han'ın Oğuz Türesi, Cengiz Han'ın Uluğ Yasası, Timur'un Tüzükkatı o devirlerin belli başlı hukuk kuralları örnek olarak gösterilebilir.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılı coşku ile kutlanıyor. Türkler'de kamu düzen ve güvenliği işleri Subaşılar tarafından belli yasalara uygun olarak yürütülmüştür. Oğuz Han'ın Oğuz Türesi, Cengiz Han'ın Uluğ Yasası, Timur'un Tüzükkatı o devirlerin belli başlı hukuk kuralları örnek olarak gösterilebilir.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılı coşku ile kutlanıyor. Türkler'de kamu düzen ve güvenliği işleri Subaşılar tarafından belli yasalara uygun olarak yürütülmüştür. Oğuz Han'ın Oğuz Türesi, Cengiz Han'ın Uluğ Yasası, Timur'un Tüzükkatı o devirlerin belli başlı hukuk kuralları örnek olarak gösterilebilir.

olarak can ve mal güvenliğimizin teminatı olan tüm polisimize başarılar dileyerek kuruluşunun 175. yıl dönümün de Polis haftasını kutluyoruz.

olarak can ve mal güvenliğimizin teminatı olan tüm polisimize başarılar dileyerek kuruluşunun 175. yıl dönümün de Polis haftasını kutluyoruz.