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Prof. Dr. Nurullah Genç tecrübelerini gençlerle paylaştı

- "Gence Dair Söyleşiler" programı dolayısıyla Başiskele'ye gelen şair-yazar Nurullah Genç, deneyimlerini ve tecrübelerini gençlerle paylaştı. Ayrıca Nurullah Genç okuduğu şiirlerle gençleri mest etti.

Prof. Dr. Nurullah Genç tecrübelerini gençlerle paylaştı

21 Ocak 2023 Cumartesi 21:37

  Başiskele Belediyesi, "Gence Dair Söyleşiler" programı çerçevesinde şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç'i gençlerle buluşturdu. Çok sayıda gencin yanı sıra Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü' de programa katılım sağladı. Salonu tıklım tıklım dolduran kalabalığın coşkulu alkışlarıyla sahneye çıkan Nurullah Genç, okuduğu şiirler ile dinleyicileri mest ederken, deneyimlerini ve tecrübelerini gençlere aktardı. Gençlere önemli tavsiyelerde de bulunan ünlü şair, özellikle eğitim, sanat ve kültür alanında Türkiye’nin bulunduğu konum üzerine değerlendirmeler yaparak katılımcılara şiirin hikayesini anlattı. Kültür ve sanat dolu programlarla gençlere katkı sağladıklarını söyleyen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ise, "Güzel şiirleri ve gençlerimizin ufkunu açacak tavsiyeleri dolayısıyla şair-yazar Nurullah Genç'e çok teşekkür ediyorum. Gence dair her güzel iş için buradayız. Birbirinden kıymetli isimleri ilçemizde ağırlamaya devam edeceğiz. Katılımlarınızdan ve yoğun ilginizden dolayı siz kıymetli hemşehrilerime de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. 
  Başkan Özlü, program sonunda Nurullah Genç'e tablo hediye etti. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, program sonrası Nurullah Genç ile birlikte Kitaphane'ye geçti. Başiskele'nin ilk halk kütüphanesi olma özelliğini taşıyan Kitaphane hakkında Nurullah Genç'e bilgiler veren Başkan Özlü, kentte kitap okuma kültürünü ve alışkanlığını küçük yaşlardan itibaren vatandaşlara yaymak için büyük bir gayret gösterdiklerini anlattı. 
  


İHA
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