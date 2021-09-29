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Protokollerimiz Devam Ediyor

Çayırova Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Çayırova Akse Mahallesi’nde 9 Aile Hekimliği Birimli Aile Sağlığı Merkezi, Çocuk Kulübü, Genç Bilgi Evi, Kadın Kurs Merkezi, Spor Salonu ve Çok Amaçlı Salon ile İdare Odasından oluşacak Aile Sağlığı Merkezi ve Bilgi Evi Projesine ait protokol, Vali Seddar Yavuz tarafından onaylandı.

Protokollerimiz Devam Ediyor

29 Eylül 2021 Çarşamba 14:31

 
Makam toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine; Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan katıldı. 

 

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan’ın projenin detayları hakkında yaptığı sunumun ardından bu projenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek sözlerine başlayan Vali Seddar Yavuz yapmış olduğu konuşmalarında; “Bugün yine çok güzel bir proje için bir aradayız. İçerisinde Aile Sağlık Merkezi ve vatandaşlarımıza sunulacak diğer hizmetlerin de ifa edilebileceği çok güzel bir yatırımı kıymetli Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi yapıp, bize teslim edecek. Daha öncede başkanımızla %100 Eğitime Destek Kampanyası kapsamında yapılacak olan Spor Lisesi ile ilgili önemli bir protokol yaptık. Başkanımızı tebrik ediyor, kutluyoruz. Özellikle bu bölgemizde yapımı devam eden hastanemiz, diğer yatırımlarımız ve bugün protokolünü yaptığımız aile sağlığı merkezimiz ile bölgedeki sağlık hizmetleri alanında çok güzel bir noktaya geleceğiz. Kocaeli’mize ve Çayırova’mıza hayırlı olsun.” diyen Vali Yavuz, emeği geçen herkese teşekkür etti.

 

Konuşmaların ardından Vali Seddar Yavuz ve protokol üyeleri Aile Sağlığı Merkezi ve Bilgi Evi Projesine ait protokolü hayırlı olsun dilekleriyle imzalayarak, günün anısına toplu fotoğraf çektirdiler.

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