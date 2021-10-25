banner350
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

PTT’den Vali Yavuz’a Ziyaret

Vali Seddar Yavuz, Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) kuruluşunun 181. Yıl dönümü münasebetiyle PTT Başmüdürü Hasan Hüseyin Kaya ve beraberindeki heyeti kabul etti.

PTT'den Vali Yavuz'a Ziyaret

25 Ekim 2021 Pazartesi 14:19

PTT Başmüdürü Hasan Hüseyin Kaya, Vali Yavuz’a PTT’nin tarihçesi hakkında bilgi sunumunda bulunarak, kabullerinden dolayı teşekkür etti. 

Ziyarette, PTT Başmüdürü Hasan Hüseyin Kaya ve beraberindeki heyet ile bir süre sohbet eden Vali Yavuz: “Kuruluşu Osmanlı İmparatorluğu'na dayanan, köklü ve başarılı teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Hizmetlerinizde, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.” dedi. 

Konuşmaların ardından Vali Yavuz, PTT Başmüdürü Hasan Hüseyin Kaya ve beraberindeki çalışma arkadaşları ile günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliSeddar YavuzTahir Büyükakın
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çiftçiye 38,5 milyon liralık gübre ve tohum desteği sağlanacak Çiftçiye 38,5 milyon liralık gübre ve tohum desteği...
Sepaş x Genç Girişim’de finalist 5 proje, geliştirmeye hak kazandı Sepaş x Genç Girişim’de finalist 5 proje, geliştirmeye...
KAYMAKAM KARA VE BAŞKAN BIYIK, MUHTARLARLA İSTİŞARE TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELDİ KAYMAKAM KARA VE BAŞKAN BIYIK, MUHTARLARLA İSTİŞARE...
Kazakistan’da Toplu Şehitliklerde Belgesel Çektik Kazakistan’da Toplu Şehitliklerde Belgesel Çektik
KURTULUŞ SAVAŞIN’DA GEBZE BÖLGESİNDE İNGİLİZ VE YUNAN MEZALİMİ KURTULUŞ SAVAŞIN’DA GEBZE BÖLGESİNDE İNGİLİZ...
DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ VE KORONA VEBASI İLE MÜCADELE BAŞLANGICIM DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ VE KORONA VEBASI İLE MÜCADELE...
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Çiftçiye 38,5 milyon liralık gübre ve tohum...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 11 bin üreticiye yüzde 50 hibeli 6 bin ton kompoze gübre, 3 bin çiftçiye...

Haberi Oku