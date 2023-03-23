RAMAZAN AYI VE SANAYİ KURULUŞLARINDA DEPREM AFETİ ÖNLEMİ ALINMALI

Mübarek ranazan ayına girdik. Ramazan ayı her bakımdan çok önemli Ramazan ayında imkanlarımız ölçüsünde depremzede kardeşlerimize el uzatalım bir depremzedeyi Ramazan ayında kardeş kabul edelim elimizden gelen yardımı yapalım.

ÇOCUKLUĞUMUZDAKİ RAMAZANLAR

Bugün Ramazan ayının ilk günü. İlk oruç tutma denememi daha dün gibi hatırlıyorum. 10 yaşlarındayım rahmetli halamın şefkatli ve sevecen tavrı ile sahura kalktığım o geceyi hiç unutmam. Sahur yemeğini yiyip, yattığımda gördüğüm rüyalar ve ertesi gün herkese ben oruç tutuyorum diye caka sattığım gün gözlerimin önünden bir sinema şeridi gibi geçiyor. Oruç tuttuğumu unutarak, hurma ağıcında afiyetle hurma yemem ve rahmetli halamın ‘Oğlum sen oruç tutmuyor musun?’ dediğini duyar gibi oluyorum. Sahur sofraları ise bir başka güzellik sunardı. Oruç tutanlar için ayrı sofra, oruç tutmayan biz çocuklar içinse sofranın kenarında yenen yemekler. Oruç tutanların yanında yemek yemek ayrı bir ayrıcalıktı. İftar sofrasındaki Buğday’dan ve mısırdan yapılan yöreye özgü sebze den yapılan yemekler. Meyve hoşafları, nar gibi kızarmış böreklerin kokusu halen hisseder gibi oluyorum. İftar yemeğinden sonra, her evde mahallenin en geniş evinde kılınan teravih namazları, ramazan gecesi oynadığımız oyunlar tabi bayram hazırlıkları. O günler ne güzel günlerdi. Onlar artık mazi oldu, hatıralarımızda yaşıyor. Herkesin az veya çok ramazan hatıraları vardır. Bu hatıraları canlı tutmak için Ramazan kültürünü ben doya doya yaşamaya çalışıyorum. Bayram deyince insanın içi ve gönlü bir hoş olur. Acı, tatlı anılar gözlerimizin önüne gelir. Bayramlar üzerine ne kadar çok edebi eserlerimiz, şiirler, kitaplar ve romanlar yazılmıştır. Bayramı anlatan belgeseller, filmler, izlendiğinde gönlümüzü, gözümüzü okşar. Bana göre bayramları en güzel anlatan ünlü şairimiz Yahya Kemal Beyatlı’nın Süleymaniye de Bayram sabahı şiiridir.

Depremler sel felaketleri yaşadığımız 2023 yılının mübarek Ramazan-ı Şerif ayının insanlık alemine huzur ve barış, Türk-İslam coğrafyasına birlik ve beraberlik getirmesi ve en önemlisi ülkemiz üzerinde oynanan sinsi Bizans oyunlarının bozulmasına vesile olması dilek ve duasını yapıyorum. Bu mübarek Ramazan ayında 50 binden fazla deprem enkazı altında insanımız öldü deprem bölgelerinde görüp ve yaşadıklarım halen gözümün önünde. Kocaeli sanayi bölgesi , sanayi bölgesinde deprem felaketine karşı hangi önlemler alındığını merak ediyorum bu konuda gazeteci ve belgeselci olarak Kocaeli’de yaşamanın sorumluluğu içinde araştırma ve çalışma yaparak haber makale ve belgesel tv programları çekmek için çalışma başlattım.

SANAYİ KURULUŞLARI DEPREME HAZIR MI ?

17 Ağustos Marmara depremi üzerinden çeyrek asır geçti. Kocaeli’de 24 yıl önce depremi yaşayan birisi olarak Tüpraş ve Petkim’de meydana gelen yangını hiç unutmuyorum. 6 Şubat 2023 depreminden sonra büyük İstanbul depremi tartışılıyor , depremden sanayi bölgesi Kocaeli’de etkilenecek Kocaeli’de vakit geçirilmeden önlem alınmalı dün Kocaeli bölgesine giderek Kocaeli Dilovası sanayi bölgesinden www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv olarak yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşıyorum.

BELGESEL TADINDA KOCAELİ BAŞİSKELE İLÇESİNDE DEVRİ ALEM

Belgesellerimiz ile yurtiçi ve yurtdışında tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz . 21 Mart 2023 Salı günü Kocaeli Başiskele ilçesi kaymakamlığı proje müdürü Emin Öztürk Başiskele ilçesinin tarih ve kültürü İle ilgili kaymakamlık binasında www.devrialem.tv olarak belgesel söyleşi yaptık. www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv canlı yayınında Kocaeli’nin en genç ilçesini çok güzel tanıttık.

Başiskele ilçesinin saygıdeğer kaymakamı Necip Çakmak İle çok önemli tarih ve kültür sohbeti gerçekleştirdik. Masasının üstü okuduğu kitaplarla kaplı Sn kaymakam Necip Çakmak beye bizde İlim kültür tarih araştırmaları merkezi

www.iktav.com kitabımızı hediye ettik.

KÜLTÜR TARİHİMİZDE İZMİT

KOCAELİ İZMİT KAYMAKAMI YUSUF ZİYA ÇELİKKAYA İLE İZMİT TARİHİ ÜZERİNE DEVRİ ALEM BELGESELİ TADINDA BELGESEL SÖYLEŞİ

Osmanlının ilk sancak merkezlerinden birisi olan kültür ve medeniyet tarihimizde çok önemli yeri ve önemi var İzmit tarihi incelendiğinde çok önemli bir konuma sahip sayın İzmit kaymakamına Kocaeli ve İzmit tarihi ile ilgili kitap ve belgesellerimizi hediye ederek , misafirperverliğinden dolayı kendisine teşekkür ettik.

Evet mübarek Ramazan ayına girmiş bulunmaktayız , bu mübarek Ramazan ayında kendimize depremzede bir aile bulalım uzaktada olsa bu ailenin tüm Ramazan ayı giderini karşılayıp, Ramazan ayı din kardeşliği görevimizi yerine getirelim.RAMAZAN AYI VE SANAYİ KURULUŞLARINDA DEPREM AFETİ ÖNLEMİ ALINMALI

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve www.gazetegebze.com.tr ile ilgili belgeselcinin not defteri köşesinde 23 Mart 2023 tarihinde yayınlanan makalemiz