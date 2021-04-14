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Ramazan Ayını Fidan Dikerek Karşıladık

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz..

Ramazan Ayını Fidan Dikerek Karşıladık

14 Nisan 2021 Çarşamba 10:02

Ramazan ayınız mübarek, sağlık ve mutluluğunuz daim olsun…

Mübarek Ramazan-ı Şerif ayını, fidan dikerek karşıladık. Sağlıkçılar için Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve meclis üyesi aynı zamanda amcaoğlu Abdullah ile zeytin fidanı dikip, belgesel söyleşi yaptık.

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/1965969986890932/?d=n

Torunum Asım ile ıhlamur ve komşum Abdurrahman Bey’le meyve fidanları diktik.

http://www.gebzegazetesi.com/gundem/saglikcilar-parkina-fidan-diktik-h36393.html

Devlet ve milletimize birlik, beraberlik, Türk İslam dünyasına barış ve huzur getirmesi, insanlığın korona vebası salgınından kurtulmasına vesile olması dilek ve duaları ile tüm arkadaşlarımın mübarek Ramazan ayını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim.

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Sağlıkçılar için anlamlı vefa

Gebze Belediye’sinden, korona vebasının en büyük kahramanları sağlıkçılara vefa örneği…

Ramazan ayı arifesinde Gebze Barış Mahallesi’nde düzenlenen Ağaç Bayramı Fidan Dikme Töreninde Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tarafından yapılan konuşmayı Gebze Gazetesi olarak canlı yayınladık. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün törende yaptığı konuşmasının canlı yayınını bu linkten izleyebilirsiniz.

https://fb.watch/4PJNKxj1W2/

Sağlık çalışanları için fidan dikme törenine öğrenciler katılım sağladı. Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri ile başkanın birlikte diktikleri fidanlar Gebze Gazetesi’nden canlı yayınlandı.

https://fb.watch/4PKddEoTKr/

Başkanla Zeytin Fidanı Diktik

Gazeteci ve belgeselci olarak Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile birlikte ağaç bayramı dolayısı ile Barış Mahallesi’nde zeytin fidanı diktik.

Belediye tarafından sağlıkçılar parkı adı ile düzenlenen ağaç bayramı ve fidan dikme törenini Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com  ve Devri Alem Belgesel TV Programı www.devrialem.tv  olarak  yayınladık.

Gebze Barış Mahallesi’nde düzenlenen ağaç bayramı ve fidan dikme törenini canlı yayınladık.

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/408950490141089

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/408950490141089

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Tıp Bayramında Sağlık Çalışanları İçin Fidan Dikildi

Gebze Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklama da şu ifadelere yer verildi;

‘’...Gebze Belediyesi Sağlık Çalışanları Ağaçlandırma Alanı’nda düzenlenen törende, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ilçede görevli sağlık çalışanları tarafından fidanlar toprakla buluştu.

Barış Mahallesi’nde Sağlık Çalışanları için ağaçlandırma alanı oluşturuldu. Düzenlenen ağaç dikme töreninde Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve sağlık çalışanları fidanları birlikte toprakla buluşturdu. Sağlık çalışanlarının yanı sıra öğrencilerin, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarının da katıldığı törende kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “14 Mart Tıp Bayramında, kahraman sağlık çalışanlarımızın isimlerinin yaşatılacağı bir ağaçlandırma alanı oluşturacağımızın sözünü paylaşmıştım. Bu virüs musibetiyle mücadele ettiğimiz zor günlerimizde fedakarca yanımızda olan, bir nefes olan sağlıkçılarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Gebze Belediyesi olarak ilçemizin genelinde ağaçlandırma ve yeni park kazandırma çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu.

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