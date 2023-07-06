RESSAM SEDAT ALKAN'IN ARDINDAN CANLI MAKALE





KÜLTÜR VE SANAT CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLEYEREK BUGÜNKÜ CANLI MAKALEMİ VE SOSYAL MEDYAMI PAYLAŞIYORUM.

GEBZE'DEN BİR RESSAM SEDAT ALKAN GEÇTİ

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GEBZELİ RESSAM SEDAT ALKAN'IN CENAZE NAMAZI KILINACAK. ÇINAR CAMİSİ ÖNÜNDE . KIZI OYA ŞENYIL. VE OĞLU OKER ALKAN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com OLARAK BAŞSAĞLIĞI DİLEDİK HER İKİ EVLAT CANLI YAYININDA BABALARINI ANLATIRKEN DUYGU DOLU ANLAR YAŞADILAR.





https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2615843551903569&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa





RESSAM SEDAT ALKAN'IN CENAZESİNDE KONUŞTUM





Gebze’nin yetiştirdiği gerçek bir Gebze beyefendisi Ressam Sedat Sedat Alkan'ın Gebze Çınar camisin de kılınan cenaze namazına Gazeteci arkadaşım Yılmaz Işık ile katılıp cenaze de Sedat Alkan ile ilgili duygu ve düşüncelerimi paylaştım.





https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=604532905121667&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa





GAZETECİ YILMAZ IŞIK'IN HABERİ





Gebzeli değerli gazeteci arkadaşım Yılmaz Işık'ın yayınladığı panaroma haber sitesinde ressam Sedat Alkan’ın vefatı ile ilgili yayınlanan haber.





https://www.gebzepanorama.com/karikaturist-yazar-sedat-ustaya-son-gorev-h57447.html





GEBZE GAZETESİ HABERİ





Gazetemiz Gebze'de Sedat Alkan ile ile ilgili yayınlanan haber

http://www.gebzegazetesi.com/ilce-haberleri/karikaturist-yazar-sedat-ustaya-son-gorev-h51841.html





SEDAT ALKAN İLE İLGİLİ DAHA ÖNCE YAZDIĞIM MAKALEM





http://www.gebzegazetesi.com/kultur-ve-sanat-camiasina-bassagligi-makale,5350.html





Aslen Gebze Cuma köylü olan, çizdiği Hereke ipek halı desenleri ile halıcılık sanatına büyük katkı sağlayan ve gazetemizde de çizgi romanları yayınlanan Sedat Alkan, vefat etti. Büyük sanatçının cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Gebze Fatih Devlet Hastanesi yanındaki (eski Ateş Petrol arkasındaki) Çınar Camisi’nden kaldırıldı. Sedat Alkan’a Allah (CC) dan rahmet, kederli ailesi, sevenleri ve Gebze kamuoyuna başsağlığı diliyoruz.





GEBZELİ RESSAM SEDAT ALKAN KİMDİR?

Gazetemiz kurucusu ve Devri Alem belgesel program yönetmeni olarak Sedat Alkan ile birkaç kez canlı yayın ve belgesel söyleşiler yapma fırsatı elde ettim. İşte Sedat Alkan’ın kendi ağzından hayat hikayesi…





SEDAT ALKAN İLE HALICILIK ÜZERİNE