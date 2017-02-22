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Rol Model, KOTO

KOTO’nun okulu Bursa’ya da rol model oldu

Rol Model, KOTO

22 Şubat 2017 Çarşamba 09:05


Özellikle öğrencilerin sorumluluk duygusunu artırmaya yönelik uygulamalarıyla, mesleki eğitimde örnek gösterilen Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu kez Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın açacağı okula rol model oldu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 12. Meslek Komitesi’nden Meclis Üyeleri Burhan Sayılgan ve Mehmet Levent Tanırer, Fırın, Pastane ve Marketler Grubu’nun yer aldığı KOTO 9. Meslek Komitesi’ne eşmeslek komite ziyareti gerçekleştirdi. İki programla gerçekleşen ziyaretini ilk bölümünde sektörün sorun ve bölgesel bazda hayata geçirilebilecek çözüm önerileri masaya yatırılırken, ikinci bölümde ise örnek uygulamalarıyla tüm Türkiye’de rol model olan Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne inceleme gezisi gerçekleştirdi.
BURSA’DA OKUL AÇILACAK
KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Abdülmelik Kalay, Meclis Üyesi Vezir Kara, Komite Başkanı Mehmet Kozan, Komite Başkan Yardımcısı Oktay Alkan, komite üyeleri; Fatih Günen, Nurdoğan Özdemir, komite yedek üyeleri; Fatih Özcan, Zafer Çakır ve Nefis Kalay tarafından ağırlanan BTSO heyeti, okulun örnek uygulamalarına hayran kaldı. Açık kasa sistemiyle yönetilen okul kantininden alışveriş yapan BTSO heyeti, çok yakın bir zamanda Bursa’da hayata geçirecekleri okul projesinde, örnekleri uygulayacaklarını ifade etti.

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