Romanlara 'Ücretsiz Umre' Projesi

Türkiye Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Çokyaşar: "Romanların bugüne kadar anlatılmayan, gösterilmeyen muhafazakar bir yönü vardı ama bu bugüne kadar öne çıkarılmadı. Roman vatandaşlar sürekli göbek atan, eğlence aracı gibi gösterildi. Romanlar, devletine, milletine, dinine bağlıdır"

"Umreye ilk kafileyi mayıs ayında 100 kişiyle pilot bölge olarak seçtiğimiz Kocaeli'den göndermeyi planlıyoruz. 2018 içerisinde umreye bin kişiyi göndermiş olacağız.'' dedi.



Türkiye Romanlar Konfederasyonu, "Ağlayan Gözler Kutsal Topraklarda" sosyal sorumluluk projesi kapsamında, maddi imkanı olmayan Roman vatandaşını umreye götürecek.

Proje çerçevesinde 100 kişilik ilk kafile, mayıs ayında pilot bölge olarak seçilen Kocaeli'den kutsal topraklara yollanacak. Umre organizasyonun sürekli hale getirilmesi hedefleniyor.

Türkiye Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar, Roman vatandaşlarından "Bizi de umreye götürün" yönünde yoğun talepler aldıklarını, yaptıkları istişarelerde bu istekleri yerine getirmek için proje başlattıklarını söyledi.

Çokyaşar, Romanların taleplerine doğru cevap vermek için "Ağlayan Gözler Kutsal Topraklarda" projesiyle bin Roman vatandaşını umreye göndereceklerini belirtti.

Kutsal topraklara gitmenin Romanların hayali olduğunu dile getiren Çokyaşar, "Bazıları sanıyor ki Romanlar sadece göbek atar, magazinsel görüntülerle Türkiye'nin gündeminde olur. Oysa biz Romanlar vatandaşlar, dinini bağlı, vatanına milletine bağlı ve dini vecibeleri yerine getirmek için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

"Romanlar artık büyük düşünüyor"

Çokyaşar, umre ziyaretinin 3 bin 800 ile 4 bin 800 lira arasında değiştiğini, bu projeyle maddi imkanı olmayan Romanlara olanak sağlayacaklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Allah nasip ederse umreye giden bu vatandaşlarımızı, Külliye'de sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya getirmek istiyoruz. Ben, sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere projemize destek olacağına inanıyorum. Umreye ilk kafileyi mayıs ayında 100 kişiyle pilot bölge olarak seçtiğimiz Kocaeli'den göndermeyi planlıyoruz. 2017 ve 2018'in içerisinde umreye bin kişiyi göndermiş olacağız. Asıl hedefimiz bunu sürekli hale getirmek. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Artık Roman vatandaşlarımın daha büyük düşünme zamanı geldi.' demişti. Biz de diyoruz ki, sayın Cumhurbaşkanım artık daha büyük düşünüyoruz."

"Romanların muhafazakar yönü hep gözardı edildi"

Roman çocuklarına yönelik, "Bir Çocuk da sen okut geleceğe ışık tut" Projesinin, Başbakan Binali Yıldırım'ın elinden takdir belgesi aldığını ifade eden Çokyaşar, şunları kaydetti:

"Romanların daha önce temsil noktasında eşitlik haklarında eksiklikler vardı. Yani bugün Roman vatandaşına yapılan pozitif ayrımcılık aslında geçmiş zamanda, kendilerine yapılmayan eşitsizlikten dolayıdır. Romanların bugüne kadar anlatılmayan, gösterilmeyen muhafazakar yönü vardı ama bu bugüne kadar öne çıkarılmadı. Roman vatandaşlar sürekli göbek atan, eğlence aracı gibi gösterildi. Romanlar, devletine, milletine, dinine bağlıdır. Artık sesimizin duyulmasını istiyoruz. Artık bu milletin daha iyi yerlerde, daha güzel yaşam alanlarında olmasını istiyoruz. Umre projemiz Roman STK'larının kendilerine olan güvenini biraz daha yükseltecektir."

Romanlar, projeyi sevinçle karşıladı

Volkan Taşdı da Roman olarak umre projesini sevinçle karşıladıklarını ifade etti.

Romanlar Konfederasyonunun büyük projelere imza attığını, Roman toplumuna faydalı işler yaptığını vurgulayan Taşdı, "Bu umre organizasyonu hayırlı bir çalışma oldu. Maddi imkanı olmayan Roman vatandaşlarımız, yaşlı teyzelerimiz, genç kardeşlerimiz kutsal topraklara ekonomik gücü olmadığı için gidemiyordu. Roman toplumunun daha iyi yerlere gelmesine vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm Kocaeli Roman Derneği Başkanı Musa Şirin de "Hayırlı işlerde acele ediniz" hadisini anımsatarak, Romanların maddi imkansızlıktan dolayı kutsal topraklara gidemediğini söyledi.

Umreye gitmek isteyenlere destek ve yardımcı olunmasını, katkı sağlanmasını isteyen Şirin, "Romanların artık çengi çalgı ile anılmasını istemiyoruz. Bizler dinine bağlı insanlarız. Daha önce iki kez gittim. Emin olun oraya gidenler, bir kez değil her gün gitmek isterler." dedi.

Buse Şirin Akbulut (25) da kendileri için önemli bir projenin hayata geçirilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizim Roman vatandaşlarımız maddi durumu olmayan, dinine bağlı insanlardır. Hepimizin umreye gitmek niyeti var ama çoğumuzun imkanı yok. Konfederasyonun böyle bir proje yapması bizi çok mutlu etti. Allah razı olsun emeği geçenlerden. Allah izin verirse kutsal topraklara gitmeyi çok istiyorum."

KOCAELİ (AA)