RTÜK VE TİMBİR'İN ANKARA'DA DÜZENLEDİĞİ DEPREM ÇALIŞTAYINDA ÇEKTİĞİMİZ BELGESEL YAYINLANDI





Hazırladığımız belgeselde TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa’nın açılış konuşması ile başlayan çalıştayda milletvekilleri, İletişim Başkanlığı, Radyo Televizyon Üst Kurulu ve Basın İlan Kurumu genel müdürlüğü yetkilileri, yurt içi ve yurt dışından çalıştaya katılan basın mensupları ile yapılan belgesel söyleşilere yer verildi.

Hazırladığımız belgeselde TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa’nın açılış konuşması ile başlayan çalıştayda milletvekilleri, İletişim Başkanlığı, Radyo Televizyon Üst Kurulu ve Basın İlan Kurumu genel müdürlüğü yetkilileri, yurt içi ve yurt dışından çalıştaya katılan basın mensupları ile yapılan belgesel söyleşilere yer verildi.



TÜM İNTERNET MEDYA BİRLİĞİ TARAFINDAN RTÜK’ÜN EV SAHİPLİĞİNDE ANKARA’DA DÜZENLENEN DEPREM ÇALIŞTAYINDA ÇEKTİĞİMİZ BELGESEL 17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA SOSYAL MEDYA TV KURULUŞLARINA GÖNDERİLEREK YAYINLIYORUZ.



TÜM İNTERNET MEDYA BİRLİĞİ TARAFINDAN RTÜK’ÜN EV SAHİPLİĞİNDE ANKARA’DA DÜZENLENEN DEPREM ÇALIŞTAYINDA ÇEKTİĞİMİZ BELGESEL 17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA SOSYAL MEDYA TV KURULUŞLARINA GÖNDERİLEREK YAYINLIYORUZ.

BELGESELİN KURGU VE GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİNİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK MEZUNU GÜLESER VAROL ÜSTLENDİ. BELGESELLE İLGİLİ

DA YAYINLSNAN HSBERİ SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.

K VE TİMBİR'İN ANKARA'DA DÜZENLEDİĞİ DEPREM ÇALIŞTAYINDA ÇEKTİĞİMİZ BELGESEL YAYINLANDI Hazırladığımız belgeselde TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa’nın açılış konuşması ile başlayan çalıştayda milletvekilleri, İletişim Başkanlığı, Radyo Televizyon Üst Kurulu ve Basın İlan Kurumu genel müdürlüğü yetkilileri, yurt içi ve yurt dışından çalıştaya katılan basın mensupları ile yapılan belgesel söyleşilere yer verildi.

Hazırladığımız belgeselde TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa’nın açılış konuşması ile başlayan çalıştayda milletvekilleri, İletişim Başkanlığı, Radyo Televizyon Üst Kurulu ve Basın İlan Kurumu genel müdürlüğü yetkilileri, yurt içi ve yurt dışından çalıştaya katılan basın mensupları ile yapılan belgesel söyleşilere yer verildi.

TÜM İNTERNET MEDYA BİRLİĞİ TARAFINDAN RTÜK’ÜN EV SAHİPLİĞİNDE ANKARA’DA DÜZENLENEN DEPREM ÇALIŞTAYINDA ÇEKTİĞİMİZ BELGESEL 17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA SOSYAL MEDYA TV KURULUŞLARINA GÖNDERİLEREK YAYINLIYORUZ.

BELGESELİN KURGU VE GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİNİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK MEZUNU GÜLESER VAROL ÜSTLENDİ. BELGESELİ SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.

ÇALIŞTAY KAPSAMINDA GAZETE MANŞETLERİ İLE DEPREM GERÇEĞİ SERGİSİ AÇMIŞTIK

1992 yılından beri deprem gerçeğini takip eden ve ilk olarak 1939 yılında gerçekleşen Erzincan depremi ile deprem gerçeğini takip eden bir gazeteci ve belgeselci olarak ciddi anlamda arşiv topladık.1992 yılında ilk arşiv kitabını bize rahmetli Erzincan Valisi Recep Yazıcıoğlu hediye etmişti. Marmara depremini de yakından takip edip ciddi anlama arşivler toparladık. Bugün de topladığımız bu arşivleri Ankara Ticaret Odası’nda Radyo Televizyon Üst Kurulu ev sahipliğinde tüm İnternet Medya Birliği’nin organizasyonunda gerçekleşen çalıştay kapsamında gazete manşetleri ile deprem gerçeği sergisini açmıştık

GAZETE MANŞETLERİ İLE DEPREM GERÇEĞİ FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILIŞI İLE İLGİLİ YAPTIĞIM CANLI YAYIN LİNKİNİ SİZLERLE PAYLAŞIYORUM

TİMBİR ve RTÜK tarafından ortaklaşa düzenlenen “Afet Kriz Yönetiminde Medyanın Rolü” başlıklı panel ve çalıştay 13- 14 ve 15 Haziran tarihilerinde Ankara’da düzenlenmişti. Çalıştaya katılan misafirler tarafından oldukça büyük ilgi görmüştü.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE KURULAN TİMBİR GENEL BAŞKANI DR. SÜLEYMAN BASA’NIN RTÜK’ÜN EV SAHİPLİĞİNDE AFET KRİZİ YÖNETİMİNDE MEDYANIN ROLÜ KONULU ÇALIŞTAY İLE İLGİLİ YAPTIĞI KONUŞMA CANLI YAYINLANMIŞTI

RTÜK, TİMBİR ve BHA tarafından organize edilen ‘Afet Kriz Yönetiminde Medyanın Rolü” adlı panel ve çalıştay ile ilgili yapılan bazı haberleri sizlerle paylaşıyorum.

Afet Kriz Yönetiminde Medyanın Rolü: “Duyarlılık Boyutunu Yükseltecek Bir Gün”

RTÜK, TİMBİR ve BHA tarafından organize edilen ‘Afet Kriz Yönetiminde Medyanın Rolü” paneli Ankara’da gerçekleşti.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Birlik Haber Ajansı (BHA) ve Haber61’in de kurucuları arasında yer aldığı Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) tarafından organize edilen "Afet Kriz Yönetiminde Medyanın Rolü” paneli "Medya Fark Ederse Toplum da Fark Eder” teması ile Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştiriliyor.







TİMBİR Başkanı Dr. Süleyman Basa ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve birçok önemli davetlinin katıldığı panelde açılış konuşmasını yapan TİMBİR Başkanı Süleyman Basa, “bugünün bizlerin duyarlılık boyutunu yükseltecek bir gün olacağına eminim.” dedi.

Basa konuşmasında internet medyasının bazı taleplerine yer vererek, neler yapacakları ile ilgili olarak “Karar vericilere elimizden geldiği kadar raporlama yapıyor ve yerelden, üyelerden gelen talepleri iletiyoruz. Bunda başarılı sonuçlar aldık, mutluyuz. İnternet Medyası Etik Kuralları üzerinden çalışıyoruz. Yarın ilk genel kurulumuzda teşekkül edecek etik kurulumuz bu alanda Türkiye’de ilk olacak metinleri meydana getirecek. “Güvenli İnternet Haberi Sitesi” sertifikasyonu çalışması ile tüm internet medyasının iyi/kötü ayrımını netleştireceğiz. İnternet Medyası Hukuki Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi kurarak, telif, kurumlar ile düşülen ihtilafları dostane biçimde ve hızlı suretle çözülmesine katkı sunacağız. Birlik Haber Ajansımız ile yerelden, dünyaya hizmet veren bir haber sitesi ve haber havuzu oluşturduk, bu bir model ve başarıları ile ülkemizin yüz akı olacak" dedi.

Ankara Ticaret Odası’nda Radyo Televizyon Üst Kurulu ev sahipliğinde tüm İnternet Medya Birliği’nin organizasyonunda gerçekleşen Çalıştay da bize de söz hakkı verdiler ve naçizane anlatmak istediklerimizi burada anlatma şansı yakaladık. Devletimiz, milletimiz gönüllü kuruluşlarımız depremde en önemli görevlerini yaptılar. Depremi birebir yaşamayan o bölgelere gidip görmeyen gerçeklerden fazla haberi olmaz. Herkes görevini yaptı fakat ben bir kesimin görevini yapmadığına inanıyorum.1999 Marmara Depreminden sonra sanatkarlarımız, şairlerimiz, yazarlarımız, ressamlarımız, fikir ve ilim adamlarımız özellikle bir deprem edebiyatı çıksın istedim. Edebiyatımızda bir deprem akımı olsun istedim. Şiirler yazılsın, filmler çekilsin, diziler çekilsin istedim maalesef ıskaladım. Deprem edebiyatı akımı oluşsun ve gelecek kuşaklara aktarılsın istedim. Bu eksik…Bu noktada neler yapabiliriz?

HEP BERABER DURUMDAN VAZİFE ÇIKARALIM VE BUNUN ÜZERİNE GİDELİM…