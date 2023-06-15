RTÜK VE TİMBİR'İN ANKARA'DA DÜZENLEDİĞİ DEPREM ÇALIŞTAYINDA KONUŞTUM

1992 yılından beri deprem gerçeğini takip eden ve ilk olarak 1939 yılında gerçekleşen Erzincan depremi ile deprem gerçeğini takip eden bir gazeteci ve belgeselci olarak ciddi anlamda arşiv topladık.1992 yılında ilk arşiv kitabını bize rahmetli Erzincan Valisi Recep Yazıcıoğlu hediye etmişti. Marmara depremini de yakından takip edip ciddi anlama arşivler toparladık. Bugün de topladığımız bu arşivleri Ankara Ticaret Odası’nda Radyo Televizyon Üst Kurulu ev sahipliğinde tüm İnternet Medya Birliği’nin organizasyonunda gerçekleşen çalıştay kapsamında gazete manşetleri ile deprem gerçeği sergisini açmış bulunduk.

1992 yılından beri deprem gerçeğini takip eden ve ilk olarak 1939 yılında gerçekleşen Erzincan depremi ile deprem gerçeğini takip eden bir gazeteci ve belgeselci olarak ciddi anlamda arşiv topladık.1992 yılında ilk arşiv kitabını bize rahmetli Erzincan Valisi Recep Yazıcıoğlu hediye etmişti. Marmara depremini de yakından takip edip ciddi anlama arşivler toparladık. Bugün de topladığımız bu arşivleri Ankara Ticaret Odası’nda Radyo Televizyon Üst Kurulu ev sahipliğinde tüm İnternet Medya Birliği’nin organizasyonunda gerçekleşen çalıştay kapsamında gazete manşetleri ile deprem gerçeği sergisini açmış bulunduk.

1992 yılından beri deprem gerçeğini takip eden ve ilk olarak 1939 yılında gerçekleşen Erzincan depremi ile deprem gerçeğini takip eden bir gazeteci ve belgeselci olarak ciddi anlamda arşiv topladık.1992 yılında ilk arşiv kitabını bize rahmetli Erzincan Valisi Recep Yazıcıoğlu hediye etmişti. Marmara depremini de yakından takip edip ciddi anlama arşivler toparladık. Bugün de topladığımız bu arşivleri Ankara Ticaret Odası’nda Radyo Televizyon Üst Kurulu ev sahipliğinde tüm İnternet Medya Birliği’nin organizasyonunda gerçekleşen çalıştay kapsamında gazete manşetleri ile deprem gerçeği sergisini açmış bulunduk.

RTÜK, TİMBİR ve BHA tarafından organize edilen ‘Afet Kriz Yönetiminde Medyanın Rolü” adlı panel ve çalıştay ile ilgili yapılan bazı haberleri sizlerle paylaşıyorum.

RTÜK, TİMBİR ve BHA tarafından organize edilen ‘Afet Kriz Yönetiminde Medyanın Rolü” adlı panel ve çalıştay ile ilgili yapılan bazı haberleri sizlerle paylaşıyorum.