Rus Çarlığı'nın Büyük Kafkas Sürgünü

Çerkes Abaza ve Kafkas Sürgünü ve 157 yıl önce Kandıra Babalı sahillerinde yaşanan dram her yıl 21 Mayıs'ta hatırlanır .

21 Mayıs Büyük Kafkas Sürgünü Yıl Dönümü

Çarlık Rusya’sı tarafından 157. yıl önce gemilere doldurularak Türkiye kıyılarına sürgün edilen Çerkes Abaza vatandaşlarımızın sahile çıktığı Kandıra İlçesi Babalı Sahili'ne gelmişler ve burada ilk kez Türkiye toprağına ayak basmışlardı

Gazeteci ve belgeselci olarak ilk kez 2021 yılı 21 Mayıs'ta gazeteci arkadaşım Yılmaz Işık ile Kandıra babalı sahiline gidip sabaha kadar burada kalıp belgesel çekimi yapmıştık .

21 Mayıs Çerkez ve Kafkas Sürgününün 157. Yılı

Bundan 157 yıl önce 1864 yılında yüzbinlerce Çerkes Abaza ve diğer Kafkasya kökenli insanımız. ve müslümanlar çarlık Rus devleti tarafından sürülüp soy kırıma tabi tutulmuştu

Yıllardan beri Kandıra babalı sahilindeki karaya ilk çıkılan yerde anıt yapılacaktı. Bu güne kadar hiçbir şey yapılmadı. Tarihi mağara yok oluyor. Büyük Kafkas sürgününün izleri siliniyor . Her yıl 21 Mayıs büyük Kafkas ve çerkes sürgünün 157. Yılı.