Rusya - Ukrayna Savaşına Canlı Şahitlik Yapmak

14.35: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg öğle saatlerinde tekrar açıklamada bulunarak "Kaybedilen hayatlardan Rusya sorumlu olacak" dedi. Stoltenberg "Askerlerimiz ve yüzlerce jet hazır bekliyor" dedi ve "Yeni kararlı ve daha güçlü bir şekilde birlikte çalışmalıyız. Demokrasi her zaman otokrasiye karşı kazanacaktır." diye ekledi.

14.35: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg öğle saatlerinde tekrar açıklamada bulunarak "Kaybedilen hayatlardan Rusya sorumlu olacak" dedi. Stoltenberg "Askerlerimiz ve yüzlerce jet hazır bekliyor" dedi ve "Yeni kararlı ve daha güçlü bir şekilde birlikte çalışmalıyız. Demokrasi her zaman otokrasiye karşı kazanacaktır." diye ekledi.

14.35: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg öğle saatlerinde tekrar açıklamada bulunarak "Kaybedilen hayatlardan Rusya sorumlu olacak" dedi. Stoltenberg "Askerlerimiz ve yüzlerce jet hazır bekliyor" dedi ve "Yeni kararlı ve daha güçlü bir şekilde birlikte çalışmalıyız. Demokrasi her zaman otokrasiye karşı kazanacaktır." diye ekledi.

15.00: İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Putin, Ukrayna'ya yönelik bu sebepsiz saldırıyı başlatarak kan dökme ve yıkım yolunu seçti. Önümüzdeki günler karanlık görünüyor. Biz Ukrayna'nın yanındayız.

15.00: İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Putin, Ukrayna'ya yönelik bu sebepsiz saldırıyı başlatarak kan dökme ve yıkım yolunu seçti. Önümüzdeki günler karanlık görünüyor. Biz Ukrayna'nın yanındayız.

15.00: İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Putin, Ukrayna'ya yönelik bu sebepsiz saldırıyı başlatarak kan dökme ve yıkım yolunu seçti. Önümüzdeki günler karanlık görünüyor. Biz Ukrayna'nın yanındayız.

16.52: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan ilk açıklama: Halen uluslararası hukuk ve sorumluluklara dönme şansımızın olduğunu umuyoruz.

16.52: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan ilk açıklama: Halen uluslararası hukuk ve sorumluluklara dönme şansımızın olduğunu umuyoruz.

16.52: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan ilk açıklama: Halen uluslararası hukuk ve sorumluluklara dönme şansımızın olduğunu umuyoruz.

17.25: Odessa'dan kalkarak Romanya'ya giden bir Türk gemisine bomba isabet etti. Yasa Jüpiter isimli gemi isabet aldı, can kaybı olmadı.

17.25: Odessa'dan kalkarak Romanya'ya giden bir Türk gemisine bomba isabet etti. Yasa Jüpiter isimli gemi isabet aldı, can kaybı olmadı.

17.25: Odessa'dan kalkarak Romanya'ya giden bir Türk gemisine bomba isabet etti. Yasa Jüpiter isimli gemi isabet aldı, can kaybı olmadı.

Tarihe not düşüp zamana noterlik yapma adına 24 Şubat 2022 tarlhinde başlayan ve halen tüm vahşeti ile devam eden Ukraynada Rus işgalinin ilk günü yaşananları bugün sizlerlerle paylaşmak istiyorum.

Tarihe not düşüp zamana noterlik yapma adına 24 Şubat 2022 tarlhinde başlayan ve halen tüm vahşeti ile devam eden Ukraynada Rus işgalinin ilk günü yaşananları bugün sizlerlerle paylaşmak istiyorum.

Tarihe not düşüp zamana noterlik yapma adına 24 Şubat 2022 tarlhinde başlayan ve halen tüm vahşeti ile devam eden Ukraynada Rus işgalinin ilk günü yaşananları bugün sizlerlerle paylaşmak istiyorum.

Bir savaşa daha canlı şahitlik yapıyoruz. Dünyanın gözü önünde kanlı bir savaşa Rus ve Ukrayna savaşına canlı şahitlik yapıyoruz.

Bir savaşa daha canlı şahitlik yapıyoruz. Dünyanın gözü önünde kanlı bir savaşa Rus ve Ukrayna savaşına canlı şahitlik yapıyoruz.

Bir savaşa daha canlı şahitlik yapıyoruz. Dünyanın gözü önünde kanlı bir savaşa Rus ve Ukrayna savaşına canlı şahitlik yapıyoruz.

24 Şubat 2022 de Rus. Ukrayna. Savaşı böyle başlamıştı

5 Şubat 2022 tarihinde. www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşesinde yazdığım makalemi sizlerle paylaşıyorum

Cumhurbaşkanının Ukrayna Gezisi Ve Belgeselcilik Hatıralarım

Rusların Ukrayna’yı işgali öncesi 5 Şubat 2022 tarihinde Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com ’da belgeselcinin not defteri köşemde yazdığım makalemi sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum.

Rusya Ukrayna’yı işgal etmeye çalışırken Türkiye barış elçisi olmak İçin elinden geleni yapıyor. Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın son Ukrayna barış harekatı sonuç verir savaş olmaz. Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın 3 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna’ya yaptığı barış çıkarması gezisi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı resmî internet sayfasında yayınlanan haber ve yazılar.

Ümidimiz ve beklentimiz Rusya Kırım ve Abhazya’da yaptığı ilhak ve işgali Ukrayna’da yapmaz ve Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın Ukrayna’ya yaptığı barış çıkarma hedefe ulaşır ve savaş çıkmaz Rusya Ukrayna’yı işgal etmez.

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesinde yazdığım 5 Şubat 2022 tarihli makalelerim.

Ukrayna’da Türk İslam Medeniyeti

Ukrayna Türk islam Medeniyeti tarihinde çok önemli deşt-i kıpçak Türkleri diyarı Alton ordu devleti ve Tatar Türk hanlıklarının kurulduğu gönül coğrafyamız osmanlının çok yıllarca idare edip medeniyet kurduğu kültür coğrafyamız Osmanlı’nın sınır çizgisi Tuna’nın denizle buluştuğu İsmail kentinden Akkerman kalesine bizim kültürümüz Purut savaşlarından Galiçya bölgesine mezarsız ve kefensiz şehitler diyarı.Ukrayna’nın Başkenti Kiev’deyim. Ukrayna’ya ilk kez 1990 lı yılların ortasında Kocaeli sanayi odasının düzenlediği iş gezisi ile hem gazeteci ve hemde odanın ilk meclis üyesi olarak başkent Kiev’e gitmiş , Ukrayna’da araştırmalar yapıp belgesel çekmiştim. Sanayi odası heyeti ile Dinyaper ve Dinyester nehirlerini takip ederek Ukrayna’nın önemli şehirlerini gezmiş Hürrem sultanın dünyaya geldiği köyüde görmüştük. Gönül Yaramız Kırım’da Belgesel Çekmek. Ruslar Kırımı işgal etmeden 2000 li yılların ortasında Eman Tur firmasının organizasyonu ile Kırıma gidip rahmetli Haluk Dursun’un rehberliğinde o yıllar Ukrayna özerk cumhuriyeti olan bugün Rus işgalindeki Kırım’da çektiğim belgesel halen bir çok TV kanalında yayınlanıyor Kırım’dan Anadolu’ya Sönmeyen Tatar Ateşi Kırım belgesellimiz ile ilgili kamera arkası tarafından hazırlanan ayrıntılı yazıyı birlikte okuyalım.

Tuna Nehrin’den Akkerman Kalesine Ukrayna

Ukrayna bölgesine son olarak 2018 yılında değerli arkadaşım Koşukavak tur firmasının sahibi Rifat Yakupoğlunun daveti ile karayolu ile Bulgaristan ve Romanya üzerinden gidip Tuna nehrinin denizle buluştuğu ismail kentinden Odesa Akkerman bölgelerini adım gezip belgesel çekmiştim.Devri alem belgesel TV programı www.devrialem.tv olarak çektiğimiz belgesel ulusal ve bölgesel bir çok TV kanalında yayınlanıyor.Karadeniz’in karşı tarafındaki Ukrayna sahillerindeki yaptığımız Araştırma ve Gebze gazetesinde yazdığımız makaleleri sizlerle paylaşıyorum