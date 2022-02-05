Rusya - Ukrayna Savaşına Canlı Şahitlik Yapmak

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesinde yazdığım 3 Mart 2022 tarihli makalemiz
62 yıllık Bizim kuşağın ömrü savaşlar katliamlar ve soy kırımlara canlı şahitlik yaparak geçiyor.
Bir savaşa daha canlı şahitlik yapıyoruz. Dünyanın gözü önünde kanlı bir savaşa Rus ve Ukrayna savaşına canlı şahitlik yapıyoruz.
Tarihe not düşüp zamana noterlik yapma adına 24 Şubat 2022 tarlhinde başlayan ve halen tüm vahşeti ile devam eden Ukraynada Rus işgalinin ilk günü yaşananları bugün sizlerlerle paylaşmak istiyorum.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Rusya'nın Ukrayna işgalinde dakika dakika yaşananlar.
24 Şubat 20022 saat 18.00 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
17.55: Reuters'ın yerel yetkililerden alıntıladığı habere göre, Ukrayna’nın güneyindeki Herson kenti artık Ukrayna kontrolünde değil.
17.29: Reuters: Rus güçleri Donetsk’te bir hastaneyi vurdu, 4 kişi hayatını kaybetti.
17.25: Odessa'dan kalkarak Romanya'ya giden bir Türk gemisine bomba isabet etti. Yasa Jüpiter isimli gemi isabet aldı, can kaybı olmadı.
17.20: Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov: 114 Ukrayna askeri teslim oldu, 74 askeri tesis imha edildi.
16.52: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan ilk açıklama: Halen uluslararası hukuk ve sorumluluklara dönme şansımızın olduğunu umuyoruz.
16.44: ABD Başkanı Biden, Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı.
16.35: Ukrayna, Belarus topraklarından 4 balistik füze fırlatıldığını da açıkladı.
16.00: Avrupa Birliği ve NATO'dan yapılan ortak açıklamada, "Putin Avrupa'ya savaşı geri getirdi, bedeli ağır olacak" ifadeleri kullanıldı.
15.28: Ukrayna Sınır Güçleri: Rus güçleri Kiev bölgesine girdi.
15.00: İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Putin, Ukrayna'ya yönelik bu sebepsiz saldırıyı başlatarak kan dökme ve yıkım yolunu seçti. Önümüzdeki günler karanlık görünüyor. Biz Ukrayna'nın yanındayız.
14.35: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg öğle saatlerinde tekrar açıklamada bulunarak "Kaybedilen hayatlardan Rusya sorumlu olacak" dedi. Stoltenberg "Askerlerimiz ve yüzlerce jet hazır bekliyor" dedi ve "Yeni kararlı ve daha güçlü bir şekilde birlikte çalışmalıyız. Demokrasi her zaman otokrasiye karşı kazanacaktır." diye ekledi.
14.20: Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatına ilişkin Kremlin'den yapılan ilk açıklamada "Süreyi Putin belirleyecek" denildi.
24 Şubat 2022 de Rus. Ukrayna. Savaşı böyle başlamıştı
5 Şubat 2022 tarihinde. www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşesinde yazdığım makalemi sizlerle paylaşıyorum
Cumhurbaşkanının Ukrayna Gezisi Ve Belgeselcilik Hatıralarım
Rusların Ukrayna’yı işgali öncesi 5 Şubat 2022 tarihinde Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com’da belgeselcinin not defteri köşemde yazdığım makalemi sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum.
Rusya Ukrayna’yı işgal etmeye çalışırken Türkiye barış elçisi olmak İçin elinden geleni yapıyor. Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın son Ukrayna barış harekatı sonuç verir savaş olmaz. Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın 3 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna’ya yaptığı barış çıkarması gezisi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı resmî internet sayfasında yayınlanan haber ve yazılar.
Ümidimiz ve beklentimiz Rusya Kırım ve Abhazya’da yaptığı ilhak ve işgali Ukrayna’da yapmaz ve Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın Ukrayna’ya yaptığı barış çıkarma hedefe ulaşır ve savaş çıkmaz Rusya Ukrayna’yı işgal etmez.
Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesinde yazdığım 5 Şubat 2022 tarihli makalelerim.
Ukrayna’da Türk İslam Medeniyeti
Ukrayna Türk islam Medeniyeti tarihinde çok önemli deşt-i kıpçak Türkleri diyarı Alton ordu devleti ve Tatar Türk hanlıklarının kurulduğu gönül coğrafyamız osmanlının çok yıllarca idare edip medeniyet kurduğu kültür coğrafyamız Osmanlı’nın sınır çizgisi Tuna’nın denizle buluştuğu İsmail kentinden Akkerman kalesine bizim kültürümüz Purut savaşlarından Galiçya bölgesine mezarsız ve kefensiz şehitler diyarı.Ukrayna’nın Başkenti Kiev’deyim. Ukrayna’ya ilk kez 1990 lı yılların ortasında Kocaeli sanayi odasının düzenlediği iş gezisi ile hem gazeteci ve hemde odanın ilk meclis üyesi olarak başkent Kiev’e gitmiş , Ukrayna’da araştırmalar yapıp belgesel çekmiştim. Sanayi odası heyeti ile Dinyaper ve Dinyester nehirlerini takip ederek Ukrayna’nın önemli şehirlerini gezmiş Hürrem sultanın dünyaya geldiği köyüde görmüştük. Gönül Yaramız Kırım’da Belgesel Çekmek. Ruslar Kırımı işgal etmeden 2000 li yılların ortasında Eman Tur firmasının organizasyonu ile Kırıma gidip rahmetli Haluk Dursun’un rehberliğinde o yıllar Ukrayna özerk cumhuriyeti olan bugün Rus işgalindeki Kırım’da çektiğim belgesel halen bir çok TV kanalında yayınlanıyor Kırım’dan Anadolu’ya Sönmeyen Tatar Ateşi Kırım belgesellimiz ile ilgili kamera arkası tarafından hazırlanan ayrıntılı yazıyı birlikte okuyalım.
Tuna Nehrin’den Akkerman Kalesine Ukrayna
Ukrayna bölgesine son olarak 2018 yılında değerli arkadaşım Koşukavak tur firmasının sahibi Rifat Yakupoğlunun daveti ile karayolu ile Bulgaristan ve Romanya üzerinden gidip Tuna nehrinin denizle buluştuğu ismail kentinden Odesa Akkerman bölgelerini adım gezip belgesel çekmiştim.Devri alem belgesel TV programı www.devrialem.tv olarak çektiğimiz belgesel ulusal ve bölgesel bir çok TV kanalında yayınlanıyor.Karadeniz’in karşı tarafındaki Ukrayna sahillerindeki yaptığımız Araştırma ve Gebze gazetesinde yazdığımız makaleleri sizlerle paylaşıyorum
Tuna Nehrinin Karadeniz’e Döküldüğü Ukrayna Ak tolgalı beyler beyi haykırdı ileri.Bir yaz günü geçtik Tuna dan kafilelerleAlmanya kara ormanlardan doğan Tuna nehri Ukrayna ismail kentinden Karadeniz’e döküldüğü yere Romanya’nın Galatı kentinden geçerek geliyoruz.“Devlet-i Ali”nin farklı yüzyıllarda yayıldığı toprakları resmeden söz konusu haritalarda; Tuna nehri çok önemlidir.Tuna demek Osmanlı demek. Osmanlılardan maddi anlamda gerçekten ne kalıp kalmadığının enine boyuna tartışıldığı, Ukrayna Bölgesinde sistematik araştırma ve belgeleme yapan çalışmaları çok azdır.Bugünün Ukrayna toprakları İmparatorluğun egemenlik kurduğu kuzey Karadeniz sathının sınırları kimi haritalarda Kırım Yarımadası ile günümüz Ukrayna’sının yatay olarak yarısına yakınını kapsamaktadır.İlk defa 1470 ve 80’lerde yani Fatih Sultan Mehmet devrinde Kırım’a, ardından da Ukrayna’ya “ayak basan” Osmanlı’nın ulaştığı sınırlar; zamanla 16. ve 17. asırlarda bugün Odessa, Nikolayev, Xerson, Zaporojye ve Donetsk’ten oluşan Ukrayna’nın bütün güney vilayetlerini içerdiği gibi; kimi bazı haritalarda Dinyepropetrovsk ve Kirovograd gibi iki büyük orta ili dahi içinde barındırır.Romanya Sınır kapısından geçerek geldiğimiz Ukrayna gümrüğünde vize olmamasına rağmen saatlerce bekletildikTur ekibi ile Ukraynalı yetkililer tartıştı. Burada bir gerçeği daha öğrendim Bulgar Romen ve Ukraynalılar da halen Türk korkusu ve düşmanlığı var.Ukrayna’da Osmanlı İzleriGüney Ukrayna’nın Odessa, Xerson, Nikolayev gibi sahil vilayetlerinin merkezleri ile Zaparojye kentinin kuruluş tarihleri 1780’li ve 90’lı yıllarda hep arka arkaya; Rus-Türk Savaşları’nı takip eden döneme denk düşer. Kaba bir hesapla Osmanlılar adı geçen topraklarda 300 küsur sene hüküm sürmüşlerdir. Şimdi gelin birlikte başta Odessa kenti olmak üzere bu coğrafyada Osmanlı’nın “haritalardaki İzleri”nin gerçekteki izdüşümünün peşine düşelim… Güney Ukrayna’nın son 200 yıl içindeki en büyük yerleşim yeri Odessa’dır. Kent merkezindeki Lanjeron Plajı’nın hemen başında şehrin kuruluş tarihi olarak 1794 senesi yazılıdır. Bu tarih 2. Yekaterina döneminde Rus ordularının aynı yerde bulunan Osmanlı yerleşkesi “Hacı Bey”i Türklerin elinden aldıkları yıldır. Buradan, Sofiyevskaya Caddesi’ndeki resim müzesine geçelim. Şehrin ve bölgenin görsel bir hafızası niteliğini taşıyan galeride, Hacı Bey dönemini ucundan da olsa resmettiği gözüken tek bir esere rastlanır sadece. Söz konusu peyzaj yapıtında Hacı Bey; baraka ve antrepolar ile ileride ufak bir camii, deniz kıyısında dolaşan binek hayvanları ve de sakallı adamlar ile çarşaflı kadınlar kompozisyonu biçiminde tasvir edilir. Günümüzde Odessa’nın değil sadece genç ve orta yaş kuşaklarına, eski jenerasyonun bile önemli bir kısmına “Osmanlılar kentinizin olduğu geniş bölgeyi üç asır boyunca kontrol etmişler” dediğiniz vakit size ya anlamsız surat ifadesi ile bakarlar.Bazı kaynaklardan da derlediğim bu bilgileri sizlerle paylaşıyor Rus Ukrayna savaşımın çıkmaması İçin dua ediyorumRus Ukrayna savaşı 3. Dünya savaşının çıkmasınada zemin hazırlar.